Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Дезинформациите претставуваат постојан предизвик во Западен Балкан, бидејќи штетните кампањи често се насочени кон клучни настани со цел данти-ЕУ а ги продлабочат поделбите, да ја поткопаат довербата во демократските институции и да ја разнишаат поддршката за евроатлантската интеграција. Во најновото издание на месечниот билтен „Disinfo Radar: Watch and Warn“, издвојуваме некои од очекуваните клучни настани што најверојатно ќе бидат искористени за ширење дезинформации во Западниот Балкан, пишува „Вистиномер“

Во продолжение ви го пренесуваме текстот во целост:

Регион – Очекувани дезинформациски кампањи: Западен Балкан влегува во политички наелектризирана сезона, со изборни процеси закажани за оваа есен во Северна Македонија, Косово и ентитетот Република Српска во Босна и Херцеговина – додека растечките барања за предвремени избори во Србија додаваат дополнителна неизвесност. Изборите во регионот долго време служеа како плодна почва за антидемократските актери кои спроведуваат дезинформациски кампањи. Информативниот простор веројатно ќе биде преполн со наративи што ја прикажуваат демократијата како неуспешен модел и ја засилуваат странската мека моќ што ги поддржува фаворизираните политички кандидати. Се очекува влијанието на српските медиуми да игра стратешка улога во обликувањето на перцепциите за изборните процеси во 2025 година, а воедно да ги одразува и домашните политички тензии.

Во Косово, претстојните локални избори ризикуваат повторно да ги разгорат тензиите на север, при што медиумите поврзани со Србија веројатно ќе го прикажат процесот како доминиран од албанските националистички интереси. Во Република Српска, предвремените претседателски избори и претстојниот референдум може да се претстават како доказ за западно претерување, претставувајќи ја смената на Милорад Додик и поврзаните судски пресуди како напади врз српскиот идентитет, зголемувајќи ги заканите за отцепување. Во Северна Македонија, медиумите и политичарите под влијание на српската мека моќ би можеле да ги прикажат албанските политички актери како странски прокси-актери.

Албанија – Очекувани дезинформациски поларизирачки кампањи кои ја поткопуваат слободата на печатот и довербата во медиумите. Полицискиот упад врз „Фокус Медиа Груп“ на 24 август привлече значително внимание од јавноста во Албанија, што ја прави слободата на печатот веројатна тема на идните напори за дезинформација. Различните наративи околу инцидентот би можеле да станат точка на тековна дебата и да придонесат за зголемена општествена поларизација.

Босна и Херцеговина – Фудбалскиот натпревар БиХ-Израел како жешко копче за вклучување на пропелери за дезинформации. Претстојниот фудбалски натпревар меѓу Босна и Херцеговина и Израел, закажан во Мостар на 5 септември, многу веројатно ќе биде искористен поврзувајќи го со регионалната геополитика. Може да се очекува дека наративи што ќе ги претстават Бошњаците како поддржувачи на Хамас ќе произлезат од медиумите на Република Српска и од придружните меѓународни партнери, прикажувајќи ја босанската државна институција и Бошњаците како луѓе како безбедносни закани недостојни за евроатлантска интеграција.

Косово – Дезинформациите за тековниот институционален застој веројатно ќе ја загрозат стабилноста на земјата и евроатлантските аспирации. Продолжениот институционален ќорсокак поврзан со формирањето на новата влада, одлуката на претседателката Вјоса Османи да му го даде или не мандатот на лидерот на парламентарното мнозинство Албин Курти, се очекува да се искористи како оружје преку дезинформативни наративи што ја еродираат довербата во институциите и демократските процеси во системот.

Црна Гора – Дезинформациите за законите за протести и надзор ризикуваат да ја поткопаат довербата во демократијата и евроатлантскиот пат. Обидот на црногорската влада да донесе рестриктивни закони за протести и надзор – кој беше повлечен откако предизвика остра реакција од граѓанското општество, опозицијата и меѓународните актери – сепак отвори простор за дезинформации во иднина.

Северна Македонија – Се очекува инцидентите и дезинформациите што ги преувеличуваат етничките тензии да се интензивираат пред есенските локални избори. Локалните избори во Северна Македонија, закажани за 19 октомври и 2 ноември, ќе се одржат во услови на зголемени етнички тензии, веќе поттикнати од комбинација на дезинформации, медиумски манипулации и говор на омраза. Политичарите, медиумите и мрежите на тролови на социјалните медиуми селективно ги претставуваат неодамнешните инциденти на еден кошаркарски и два фудбалски натпревари како етнички закани, поларизирајќи го општеството и подготвувајќи го информацискиот простор за понатамошни манипулации.

Србија – Се очекува антизападните и антиевропските наративи да влијаат на јавниот дискурс по средбата Трамп-Путин. По средбата Трамп-Путин во Алјаска, се очекува српските медиуми, кои се поврзани со проруските наративи, да ги засилат прикажувањата на Владимир Путин како глобален миротворец и Доналд Трамп како лидер кој е наклонет кон руските интереси. Овие наративи ризикуваат да поттикнат антизападни чувства и дополнително да ги зацврстат рамките на дезинформациите што ги прикажуваат ЕУ и НАТО како фрагментирани, лицемерни или дестабилизирачки. Про-Кремљ медиумите веројатно ќе ги прикажат преговорите како доказ дека Русија, а не Западот, е гарант на мирот и стабилноста, ставајќи го настрана меѓународното право и улогата на Украина во процесот.

Прочитајте повеќе во најновото издание (#9) на месечниот билтен „Disinfo Radar: Watch and Warn“.

