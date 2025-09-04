чет, 4 септември, 2025

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Вучиќ, исто така, објави дека со Жао Леџи, член на Постојаниот комитет на Политичкото биро на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина и претседател на Постојаниот комитет на Секинескиот народен конгрес, разговарал за сеопфатното стратешко партнерство меѓу Србија и Кина

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Претседателство на Србија/Димитрије Голл

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изрази благодарност на претседателот на Кина, Си Џинпинг, за неговиот топол прием во Пекинг и поддршката што Кина континуирано ѝ ја дава на Србија, со порака дека двете земји се „челични пријатели“, пренесува Н1.

„Ја гледаме Кина како искрен и сигурен партнер, а претседателот Си беше со нас кога ни беше најтешко, во економска, медицинско-здравствена, но и политичка смисла“, напиша Вучиќ на Инстаграм по средбата со Си Џинпинг во Пекинг.

Претседателот на Србија рече дека „Србија никогаш не може и никогаш нема да го заборави тоа“.

Како што изјави Вучиќ, благодарение на иницијативите на претседателот Си и Договорот за слободна трговија, трговската размена на Србија никогаш не била поголема.

„Го информирав и за напредокот на инфраструктурните проекти, на кои работиме со помош на кинеските партнери, вклучително и фактот дека меѓународната железница Белград-Будимпешта ќе биде отворена за сообраќај за 15 дена“, изјави Вучиќ, кој особено се заблагодари за сите инвестиции на кинеските компании во Србија и повика на нови инвестиции во иднина.

Вучиќ, исто така, објави дека со Жао Леџи, член на Постојаниот комитет на Политичкото биро на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина и претседател на Постојаниот комитет на Секинескиот народен конгрес, разговарал за сеопфатното стратешко партнерство меѓу Србија и Кина, за соработката заснована на меѓусебна доверба, искрено пријателство и заедничка визија за развој.

На состанокот присуствуваа и членовите на српската делегација, министерката за внатрешна и надворешна трговија Јагода Лазаревиќ, министерот без ресор за меѓународна економска соработка и социјална положба на Црквата во земјата и странство Ненад Поповиќ, помошникот на министерот за одбрана за материјални ресурси Ненад Милорадовиќ и претседателот на Националниот совет за координација со Руската Федерација и Народна Република Кина Томислав Николиќ.

Пред средбата со кинескиот претседател, Вучиќ изјави дека Кина е една од најважните земји во светот за Србија и дека на состанокот ќе го моли Си Џинпинг за добри работи за Србија.

