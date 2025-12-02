Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изјави дека нема добри вести во врска со НИС дека не добиле позитивна одлука од САД. „Немаме проблеми со горивото, отворивме нови канали за увоз, она со што имаме проблем е логистиката, додаде тој и рече дека ќе имаме доволно гориво и нафтени производи до крајот на јануари. Ќе одржуваме состаноци на дневна основа и ќе добивате информации на секои два дена, вели тој. „До 15 јануари сигурно ќе го завршиме целиот процес“, пренесува Н1.

„Очекувавме да добиеме лиценца за продолжување на снабдувањето со нафта на нашата рафинерија во Панчево, но не добивме позитивна одлука“, рече Вучиќ.

Недвосмислено е дека Русите не сакаат да продаваат и дека не се продаваат, а тоа е нивно право – тие се сопственици, но ние имаме многу проблеми со тоа, додаде тој. Тој изјави дека ЈАНАФ не дозволила увоз на нафта што не била наменета за рафинеријата во Панчева, туку за нашите стокови резерви. Тие не сакаа да веруваат дека нема да го дадеме на НИС, рече тој и додаде дека понудиле да спроведат сопствен мониторинг, но одбиле.

Денес е 54-ти ден откако беа воведени санкциите, не сте виделе никакви проблеми во снабдувањето и тоа покажува колку напорно работела државата и верувам дека ќе бидете задоволни од однесувањето на државата, рече тој.

Како што рече, министерот за рударство и енергетика ќе го информира НИС дека немаме индикации дека Американците ќе доделат лиценца, која ќе го предвиди крајот на работата на Рафинеријата, тие сигурно ќе го сторат тоа брзо.

Додека го држат во жешка циркулација, тие губат 370.000 евра дневно, а нивна работа е кога сакаат целосно да ја затворат рафинеријата, што се однесува до српската страна – ние дадовме дозвола за затворање на рафинеријата, изјави тој.

Зборувајќи за секундарни санкции, секоја комерцијална банка може да биде казнета во секое време, што е она што го прави НИС. „Нашата централна банка, поради тоа што не издаде обврзувачка инструкција за прекин на соработката со санкционирана компанија, може да добие секундарни санкции во секое време. Што е катастрофа за нашиот инвестициски рејтинг, што е катастрофа за функционирањето на целиот финансиски систем на нашата земја“, рече тој.

Како што рече Вучиќ, ова не е прашање само на една компанија, туку на цела Србија. Денес, повеќе не можеме, кога НИС ги троши своите оперативни резерви на бензинските пумпи, да му ги дадеме на НИС, како држава, нашите задолжителни и стокови резерви, што ниту НИС ниту Лукоил не го направија по 13 декември.

Тој рече дека керозинот ќе биде – и дека воздушниот сообраќај ќе функционира совршено добро и нормално.

Зборувајќи за гасот, тој вели дека ако не добијат договор до петок, ќе започнат преговори од другата страна во понеделник.