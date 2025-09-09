Вучиќ не разбира што е демократија, Марта Кос одговори на навредите од српскиот претседател

Еврокомесарот Марта Кос остро реагираше на навредите што српскиот претседател Александар Вучиќ ги упати до членовите на Европскиот парламент, кои се појавија на протестот во Нови Сад во петокот. Таа рече дека ваквите напади откриваат сомнително разбирање на демократијата и јасно стави до знаење дека Србија со вакви потези дополнително го урива својот меѓународен углед.

„Имаме проблем во Белград“, рече Кос по средбата со австриската министерка за надворешни работи Беате Мајнл-Рајзингер во Виена.

„Кога членовите на Европскиот парламент се нарекуваат ѓубре, тоа открива сомнително разбирање на демократијата. Изјавите на претседателот Вучиќ и претседателката на Собранието Брнабиќ против ЕУ, исто така, нема да го подобрат угледот на Србија во Европа,рече Кос.

Комесарот ги потсети властите во Белград на обврските што ги презедоа пред претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и пред неа лично.

„Советот за српската влада е јасен – фокусирајте се на реформите што се ветени. Ова значи независно судство способно да се бори против корупцијата, слободни и независни медиуми и изборен закон што гарантира дека само волјата на граѓаните одлучува за мнозинството во парламентот“, рече Кос.

Таа додаде дека граѓаните имаат право да протестираат, но дека насилството на улиците и актите на вандализам мора да престанат, со очекување дека полицијата ќе дејствува соодветно и со целосно почитување на основните права.

Вучиќ ги нарече членовите на Европскиот парламент кои присуствуваа на протестот во Нови Сад ѓубриња и ги обвини за брутално мешање во внатрешните работи на Србија. Вичиќ се закани дека сите оние кои, како што рече, се обидуваат да ја уништат Србија однадвор, ќе бидат гонети во согласност со законите.