вто, 9 септември, 2025

Вучиќ не разбира што е демократија, Марта Кос одговори на навредите од српскиот претседател

Вучиќ ги нарече членовите на Европскиот парламент кои присуствуваа на протестот во Нови Сад ѓубриња и ги обвини за брутално мешање во внатрешните работи на Србија

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: „Х“

Еврокомесарот Марта Кос остро реагираше на навредите што српскиот претседател Александар Вучиќ ги упати до членовите на Европскиот парламент, кои се појавија на протестот во Нови Сад во петокот. Таа рече дека ваквите напади откриваат сомнително разбирање на демократијата и јасно стави до знаење дека Србија со вакви потези дополнително го урива својот меѓународен углед.
„Имаме проблем во Белград“, рече Кос по средбата со австриската министерка за надворешни работи Беате Мајнл-Рајзингер во Виена.

„Кога членовите на Европскиот парламент се нарекуваат ѓубре, тоа открива сомнително разбирање на демократијата. Изјавите на претседателот Вучиќ и претседателката на Собранието Брнабиќ против ЕУ, исто така, нема да го подобрат угледот на Србија во Европа,рече Кос.

Комесарот ги потсети властите во Белград на обврските што ги презедоа пред претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и пред неа лично.

„Советот за српската влада е јасен – фокусирајте се на реформите што се ветени. Ова значи независно судство способно да се бори против корупцијата, слободни и независни медиуми и изборен закон што гарантира дека само волјата на граѓаните одлучува за мнозинството во парламентот“, рече Кос.

Таа додаде дека граѓаните имаат право да протестираат, но дека насилството на улиците и актите на вандализам мора да престанат, со очекување дека полицијата ќе дејствува соодветно и со целосно почитување на основните права.

Вучиќ ги нарече членовите на Европскиот парламент кои присуствуваа на протестот во Нови Сад ѓубриња и ги обвини за брутално мешање во внатрешните работи на Србија. Вичиќ се закани дека сите оние кои, како што рече, се обидуваат да ја уништат Србија однадвор, ќе бидат гонети во согласност со законите.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Честитки од Британија, ЕУ, САД но и од Русија по повод Денот на независноста

По повод Денот на независноста, 8 Септември, Македонија доби честитки од Европската Унија, Соединетите Американски Држави, Обединетото Кралство, други европски и светски државници, но...
Повеќе
Балкан

Академски пленум: Смената во САЈ и насилството во Нови Сад се вовед во поголема репресија во Србија

Академскиот пленум реагираше на последните случувања во Србија, оценувајќи дека смената на раководството на Специјалната антитерористичка единица (САЈ), како и полициското насилство и произволни...
Повеќе

Најнови

Балкан

Вучиќ не разбира што е демократија, Марта Кос одговори на навредите од српскиот претседател

Еврокомесарот Марта Кос остро реагираше на навредите што српскиот претседател Александар Вучиќ ги упати до членовите на Европскиот парламент, кои се појавија на протестот во Нови Сад во петокот. Таа рече...
Повеќе
Ctrl - Z

Hirogami нова платформска игра на база на оригами

Игратa Hirogami од Bandai Namco Singapore излезе на трети септември и веќе поттикнува голем интерес и маркирана како една од најдобрите платформски игри на тема уметничкото јапонско виткање и сечење хартија-културна...
Повеќе
Балкан

Силен земјотрес во близина на грчкиот остров Евија

Силен земјотрес, првично измерен на 5,2 степени според Рихтеровата скала, се случи кратко пред 00:30 часот во Грција, предизвикувајќи тревога во регионите на Евија и Атика. Геодинамичкиот институт го посочи епицентарот...
Повеќе
Подглавна секција

Брод од флотилата на Грета Тунберг со помош за Газа се запали во Тунис, властите негираат дека е нападнат со дрон

Туниските власти ги негираа тврдењата дека еден од бродовите што се движел кон Газа, кој носел хуманитарна помош и пропалестински активисти, вклучувајќи ја и Грета Тунберг, бил нападнат од дрон. Организаторите на...
Повеќе

Вучиќ не разбира што е демократија, Марта Кос одговори на навредите од српскиот претседател

Еврокомесарот Марта Кос остро реагираше на навредите што српскиот претседател Александар Вучиќ ги упати до членовите на Европскиот парламент, кои се појавија на протестот во Нови Сад во петокот....

Hirogami нова платформска игра на база на оригами

Силен земјотрес во близина на грчкиот остров Евија

Брод од флотилата на Грета Тунберг со помош за Газа се запали во Тунис, властите негираат дека е нападнат со дрон

Политичка криза во Франција, Макрон ќе бира петти премиер за две години

Честитки од Британија, ЕУ, САД но и од Русија по повод Денот на независноста

Прекинат сообраќајот на патот Мавровска крстосница–Гостивар поради тешка сообраќајна несреќа

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Hirogami нова платформска игра на база на оригами

Силен земјотрес во близина на грчкиот остров Евија

Брод од флотилата на Грета Тунберг со помош за Газа се запали во Тунис, властите негираат дека е нападнат...