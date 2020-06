Лидерите на Србија и на Косово, Александар Вучиќ и Хашим Тачи, добија покана од Белата куќа за состанок на 27 јуни, со надеж дека Вашингтон ќе успее да ги унапреди преговорите за нормализација на односите меѓу двете земји. Специјалниот претставник на Доналд Трамп, Ричард Гренел, го закажа состанокот, откако Србија потврдила дека привремено ќе ја запре кампањата што ја води за убедување на државите да го повлечат признавањето на Косово. А, истовремено, Косово се согласило да паузира со своите активности за добивање поголемо меѓународно признание.

Гренел во понеделникот на Твитер напиша дека за состанокот во Вашингтон, добил потврда од властите на Косово и на Србија.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020