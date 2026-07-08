Претседателот на Србија Александар Вучиќ повторно ја прозва Хрватска, откако се спротивстави на отворањето на нов преговарачки кластер на Србија со Европската унија, објави Н1 Хрватска.

Во изјава за дневникот на Радио телевизија Србија, Вучиќ рече дека Хрватска сака да ја види Србија „на колена“ и додаде дека одлуката на Брисел не била донесена според заслуги. Според неговите зборови, српските институции го исполниле сето она што го барала Европската комисија.

„Не можеме да кажеме дека сите биле против. Две или три земји беа изразито против и знаевме кои се тие. Најмногу ме погодува што нашите луѓе вредно работеа. Им реков дека имаат политичка слобода да направат сè што бара Европската комисија“, рече Вучиќ, како што пренесува Н1 Хрватска.

Тој додаде дека одлуката не била донесена „на база на заслуги“ и дека не треба да се „очајува“ поради тоа што Кластер 3 не е отворен. „Граѓаните на Србија повеќе треба да размислуваат по кој пат ќе одиме отколку за Кластерот 3. Тоа е животот. Нема причина за претерана загриженост, сè беше очекувано“, кажа тој.

Вучиќ порача и дека „што се однесува до хрватските соседи, ништо ново“, додавајќи дека „сакаат да ја видат Србија на колена“ и дека тоа што, според него, сега ѝ го прават на Црна Гора, би сакале да ѝ го направат и на Србија. „Додека јас сум на власт, тоа нема да се случи. Србија повеќе никогаш нема да биде вреќа за боксирање“, рече тој.

Во истата изјава, Вучиќ се осврна и на изјавите на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ. „На будалестите забелешки на претседателот на Хрватска нема да одговарам. Тие имаат силна војска и дел се од НАТО. Ние сакаме сами да одлучуваме за својата судбина. Србија повеќе никому нема да биде плен“, изјави тој.

Тој коментираше и за конференцијата на амбасадори на земјите кандидатки за членство во Европската унија, одржана во Белград, наведувајќи дека балтичките, скандинавските и земјите од Бенелукс бараат од Србија да воведе санкции кон Русија. Според него, Србија ќе продолжи да гради добри односи и со Киев и со Москва, но нема да ја менува својата политика под притисок.

На крајот, Вучиќ се осврна и на економската состојба и на повторното разгорување на судирот меѓу САД и Иран. Рече дека стапката на инфлација во јуни изнесувала 2,7 отсто, а предупреди и дека нова ескалација би можела да создаде проблеми околу цената на нафтата.

„Уште утре мора да издвојуваме државни пари за да ги задржиме цените“, рече Вучиќ.

Извор: Н1 Хрватска