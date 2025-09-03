Втор земјотрес во Авганистан, дел од загинатите се погребуваат на планина, оти патиштата се затрупани

Втор земјотрес со магнитуда од 5,5 степени го потресе југоисточен Авганистан во вторникот, предизвикувајќи страв од нови штети и уништувања, два дена откако голем земјотрес во истиот регион уби повеќе од 1.400 луѓе и повреди илјадници други.

Тоа беше еден од најлошите земјотреси во Авганистан во последните години, срамнувајќи ги со земја куќи во повеќе села.

Афтершокот предизвика паника и ги запре спасувачките напори бидејќи предизвика лизгање на карпи по планините, дополнително прекинувајќи ги патиштата и отежнувајќи го копањето низ урнатините, рече Сафиула Нурзаи, кој работи во Асел, хуманитарна технолошка платформа со мрежи низ Авганистан.

Дел од загинатите морале да бидат погребани на врвовите на планините, бидејќи било невозможно преку тешкиот терен да се симнат нивните тела, соопшти Би-Би-Си.

Нурзаи, чија организација испрати екипи во планинскиот регион, рече дека повеќе луѓе се повредени, што веројатно го зголеми бројот на жртви.

Тешкиот терен сериозно ги попречи напорите на спасувачите за помош во изолираните села.

Новинар на Ројтерс кој стигнал во областа во вторник, пред најновите потреси, видел дека секој дом е оштетен или уништен, а локалното население сè уште копа низ урнатините за преживеани. Многу луѓе сè уште се заробени. Некои делумно оштетени домови се уништени од вториот земјотрес, според жителите.

Досега е познато дека најмалку 1.411 лица загинале, 3.124 се повредени, а повеќе од 5.400 куќи се уништени, изјави портпаролот на талибанската администрација, Забихулах Муџахид.

Координаторот на ОН во Авганистан изјави дека бројот на жртви сигурно ќе се зголеми.

Хуманитарната група „Спасете ги децата“ ја повика меѓународната заедница итно да ослободи средства за итни случаи. Земјотресот ги наруши изворите на чиста вода, зголемувајќи страв од болести и ограничувајќи го пристапот до храна, се вели во соопштението.

„Ова сега е трка со времето за да се спасат животи – да се извлечат повредените луѓе од оддалечените села отсечени од масовните одрони на карпи и да се добие чиста вода, храна и засолниште“, изјави Самира Сајед Рахман, директорка за програми и застапување во „Спасете ги децата“.

Авганистан е подложен на смртоносни земјотреси, особено во планинскиот венец Хиндукуш, каде што се среќаваат индиската и евроазиската тектонска плоча.