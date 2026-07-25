Плановите на „SpaceX“ и „Blue Origin“ за поставување дата-центри во вселената би можеле да имаат „катастрофални“ последици за планетата, предупредуваат експерти и еколошки организации во нова петиција со која се бара детална проценка на нивното влијание, објави „Гардијан“.

Технолошките компании предложија поставување милиони „орбитални дата-центри“ и продолжуваат со развојот на овие планови, за кои е потребно одобрение од Федералната комисија за комуникации на САД (FCC).

Дел од научниците стравуваат дека загадувањето поврзано со ваквите центри би можело да го оштети озонскиот слој, со што би се зголемило изложувањето на луѓето на ултравиолетово зрачење. Тие предупредуваат и дека ваквите проекти би можеле дополнително да придонесат кон дестабилизација на планетата во услови на актуелната климатска криза.

Во петицијата доставена до FCC се бара привремено запирање на издавањето нови лиценци за проекти за орбитални дата-центри. Подносителите тврдат дека предложените планови „го кршат федералниот закон“ и дека нивното влијание врз животната средина мора темелно да се испита пред да бидат одобрени.

Идејата за поставување сателитски дата-центри во вселената почна да се појавува во плановите на големите технолошки компании во текот на минатата година, а дел од нив веќе започнаа да бараат потребни дозволи.

Во меѓувреме, бројот на активни сателити во орбитата експоненцијално се зголеми од околу 1.400 во 2015 година на околу 15.000 денес. Се очекува во текот на оваа деценија бројот да достигне и до 100.000 сателити, без да се земат предвид потенцијалните мрежи на орбитални дата-центри.

Засега, најголем дел од загадувањето поврзано со сателитите се поврзува со големите сателитски констелации, меѓу кои се мрежите на „Starlink“ и „Amazon“, кои обезбедуваат широкопојасен интернет.