Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Вршителката на должност Амбасадорка на САД Никол Варнес го посети Вишото јавно обвинителство Штип, каде што оствари средба со Вишиот јавен обвинител Ристо Бојаџиски, како и со шефовите на основните јавни обвинителства со проширена надлежност од ова апелациско подрачје.

При посетата, таа се информираше за општите состојби и условите во кои работат обвинителствата во овој регион, недостатокот од човечки и материјални ресурси, како и со резултатите постигнати особено во предметите кои се однесуваат на борбата против корупцијата, трговијата со дрога и оружје.

Посетата ја реафирмираше соработката меѓу Соединетите Американски Држави и Република Северна Македонија во областа на кривичната правда.