пет, 26 септември, 2025

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

При посетата, таа се информираше за општите состојби и условите во кои работат обвинителствата во овој регион, недостатокот од човечки и материјални ресурси,  како и со резултатите постигнати особено во предметите кои се однесуваат на борбата против корупцијата, трговијата со дрога и оружје

МетаОд: Мета

-

Фото: Амбасада на САД во Северна Македонија,Никол Варнс

Вршителката на должност Амбасадорка на САД Никол Варнес го посети Вишото јавно обвинителство Штип, каде што оствари средба со Вишиот јавен обвинител Ристо Бојаџиски, како и со шефовите на основните јавни обвинителства со проширена надлежност од ова апелациско подрачје.

При посетата, таа се информираше за општите состојби и условите во кои работат обвинителствата во овој регион, недостатокот од човечки и материјални ресурси,  како и со резултатите постигнати особено во предметите кои се однесуваат на борбата против корупцијата, трговијата со дрога и оружје.

Посетата ја реафирмираше соработката меѓу Соединетите Американски Држави и Република Северна Македонија во областа на кривичната правда.

ПОВРЗАНО

Македонија

ОЈО Штип поднесе обвинение за малтретирање при вршење на службата и злоупотреби

По целосно спроведена истражна постапка и обезбедени докази, Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинение против едно лице за пет кривични дела – Малтретирање во...
Повеќе
Подглавна секција

Татко и син од Скопје среде натпревар на терен истепале фудбалери на штипска „Брегалница“

Незадоволни од судска одлука на фудбалски натпревар во Штип, петнаесетгодишник и неговиот татко со тупаници и клоци се пресметале со двајца фудбалери на терен,...
Повеќе

Најнови

Македонија

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Доналд Трамп во четврток потпиша извршна наредба во која се наведени условите на договорот за префрлање на ТикТок на американски сопственик, пренесува Гардијан. Трамп рече дека тој и кинескиот претседател Си Џинпинг...
Повеќе
Македонија

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Вршителката на должност Амбасадорка на САД Никол Варнес го посети Вишото јавно обвинителство Штип, каде што оствари средба со Вишиот јавен обвинител Ристо Бојаџиски, како и со шефовите на основните јавни...
Повеќе
Македонија

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Пешаците кои минуваат преку пешачки премин, велосипедската патека или лента, возачите на велосипеди, мотоцикли и тротинети од денеска нема да смеат да носат слушалки во двете уши, да гледаат во мобилен...
Повеќе

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во...

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Поранешниот директор на ФБИ и политички ривал на Трамп, Џејмс Коми, доби две кривични пријави

Трамп воведува нови царини за лекови, товарни возила и мебел

И во смртта не се слуша крикот за помош на Росица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон