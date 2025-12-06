Врховниот суд во петокот објави дека ќе го разгледа значајниот спор околу уставноста на напорите на претседателот Трамп да го укине државјанството по раѓање, пренесува Њујорк Тајмс.

Правната борба произлегува од извршна наредба потпишана од претседателот на неговиот прв ден повторно на функцијата, со која се наведува дека децата родени од недокументирани имигранти и од некои привремени странски жители повеќе нема да добиваат државјанство автоматски.

Извршната наредба, која веднаш беше паузирана од судовите без да стапи во сила, ќе го преврти општоприфатениот став за американското државјанство гарантирано од 1898 година: дека државјанството треба да се прошири на секое лице родено во Соединетите Држави. Тоа би можело да го фрли во прашање државјанството на стотици илјади бебиња родени секоја година.

Судот не објави датум за сослушување на усните аргументи, но судиите најверојатно ќе го разгледаат случајот во следните неколку месеци. Потоа се очекува одлука до крајот на јуни или почетокот на јули.

Случајот се приклучува кон она што веќе е последователна казна за судот, додека судиите слушаат низа оспорувања на други претседателски акции, вклучувајќи ги сеопфатните вонредни царини на Трамп, неговите отпуштања на раководителите на независни агенции и неговиот притисок за отстранување на гувернерот на Одборот на Федералните резерви. Покрај овие тестови за претседателската моќ, судот ги разгледува правните тепачки околу трансродовите спортисти во женските спортови, оспорување на централниот принцип на Законот за право на глас и случај од Вториот амандман со висок профил.

Правото на државјанство по раѓање, идејата дека практично сите деца родени на американска почва автоматски се граѓани, без оглед на статусот на нивните родители, долго време се смета за основен принцип на земјата.

Оваа идеја, која е ретка меѓу најразвиените земји во светот, е заснована на јазикот на 14-тиот амандман. Амандманот, ратификуван по Граѓанската војна, вели: „Сите лица родени или натурализирани во Соединетите Американски Држави и под нивна јурисдикција, се граѓани на Соединетите Американски Држави и на државата во која живеат“.

Трамп долго време изразува скептицизам во врска со правото на државјанство по раѓање. Откако го освои својот втор мандат во ноември 2024 година, тој изјави за NBC News за време на своето прво продолжено интервју како новоизбран претседател дека ќе ја прекине практиката. „Ќе мора да го промениме тоа“, рече тој тогаш. „Ќе го прекинеме тоа затоа што е смешно“.

Сојузниците на Трамп тврдат дека 14-тиот амандман имал за цел да го прошири државјанството само на децата на поранешни поробени лица и погрешно е протолкуван како да се однесува на децата на недокументирани мигранти. Теоријата некогаш се сметаше за маргинален став, но прифаќањето на Трамп ја популаризираше меѓу конзервативните мислители.

Трамп се обиде да го исполни своето ветување, потпишувајќи ја извршната наредба во која се вели дека политиката ќе стапи на сила за 30 дена. Но, правните предизвици дојдоа речиси веднаш, а судиите во државата Вашингтон, Мериленд и Масачусетс брзо ја замрзнаа политиката за целата земја. Еден федерален окружен судија во Сиетл, Џон Ц. Когенур, ја нарече наредбата на претседателот „очигледно неуставна“.

Адвокатите на администрацијата на Трамп побараа од Врховниот суд да се изјасни, но владата на почетокот не ги фокусираше своите правни аргументи на основаноста на политиката на претседателот. Наместо тоа, адвокатите на администрацијата побараа од судиите да размислат дали судиите на првостепените судови ги пречекориле своите овластувања со тоа што дале национално замрзнување на извршна наредба, долгогодишна контроверзна практика позната како универзална забрана.

Судиите ги слушнаа усни аргументи за легалноста на универзалните забрани во мај. Во јуни, со одлука од 6 спрема 3, поделени по идеолошки линии, судиите застанаа на страната на администрацијата на Трамп, остро ограничувајќи ја моќта на судиите на окружните судови.

Неколку часа откако Врховниот суд ја објави својата одлука, Американската унија за граѓански слободи поднесе тужба со која повторно го оспорува наредбата на претседателот за државјанство по раѓање. Овој пат, организацијата за граѓански права го тестираше досегот на одлуката на Врховниот суд со поднесување групна тужба, за која судиите рекоа дека останува соодветна правна алатка за справување со политиките што влијаат на големи групи луѓе. Оспорувачите тврдеа дека сите деца родени по стапувањето во сила на извршната наредба на претседателот, заедно со нивните родители, претставуваат група.

A.C.L.U. тврдеше дека, за многу семејства низ целата земја, „правото на државјанство по раѓање претставува ветување дека нивните деца можат да го остварат својот целосен потенцијал како Американци“ и предупреди дека наредбата на претседателот би ризикувала незаконски да ги направи децата родени од родители во земјата „ефективно без државјанство“.

До Врховниот суд, A.C.L.U. тврдеше дека судот треба да го почитува преседанот што го постави во значајниот случај од 1898 година „Соединети Држави против Вонг Ким Арк“, кога пресуди дека г-дин Вонг, кој е роден во Сан Франциско од родители кои не се државјани, самиот е државјанин.

Во изјава од петокот, Сесилија Ванг, национална правна директорка на A.C.L.U., изјави дека „повеќе од 150 години, закон и наша национална традиција е секој роден на американска почва да биде граѓанин од раѓање“.