Врховниот суд на САД одби да му дозволи на Доналд Трамп да испрати војници на Националната гарда во областа на Чикаго, бидејќи републиканскиот претседател ја проширува употребата на војската за домашни цели во сè поголем број јурисдикции предводени од демократите, што критичарите на политиката го нарекуваат обид за казнување на противниците и задушување на несогласувањето.

Судиите засега ја оставија наредбата на судијата со која се блокира распоредувањето на стотици војници на Националната гарда во правен спор поднесен од функционери на Илиноис и локални лидери. Министерството за правда на САД се обиде да го дозволи распоредувањето додека трае постапката.

„Во оваа прелиминарна фаза, Владата не успеа да идентификува извор на овластување што би ѝ дозволило на војската да ги спроведува законите во Илиноис“, се вели во непотпишаната наредба, се отвора нов таб.

Во наредбата се вели дека овластувањето на претседателот да преземе федерална контрола врз трупите на Националната гарда веројатно се применува само во исклучителни околности.

Тројца конзервативци во судот рекоа дека не се согласуваат со наредбата: судиите Самуел Алито, Кларенс Томас и Нил Горсач.

Портпаролката на Белата куќа, Абигејл Џексон, изјави дека Трамп му ветил на американскиот народ дека ќе работи неуморно за да ги спроведе законите за имиграција и да го заштити федералниот персонал од насилни бунтовници и дека ништо во денешната одлука не го одвлекува вниманието од таа основна агенда.

Гувернерот на Илиноис, Џ.Б. Прицкер, ја нарече пресудата важен чекор во спречувањето на конзистентната злоупотреба на моќ од страна на администрацијата на Трамп и забавувањето на маршот на Трамп кон авторитаризам.

Тоа беше редок пораз за администрацијата на Трамп во високиот суд, кој има конзервативно мнозинство од 6-3 и често ги поддржа неговите широки тврдења за претседателски авторитет по неговото враќање во Белата куќа.

Националната гарда служи како државно-базирани милициски сили кои одговараат на државните гувернери освен кога се повикани во федерална служба од претседателот.

Трамп нареди испраќање трупи во Чикаго, третиот по големина град во САД, и во Портланд, Орегон, по неговите претходни распоредувања во Лос Анџелес, Мемфис и Вашингтон.

Случајот е карактеризиран со сосема различни прикази на протестите против агресивната имиграциска политика на Трамп во и околу Чикаго.

Трамп и неговите сојузници ги опишаа градовите предводени од демократите како беззакони, опустошени од криминал и погодени од огромни, насилни протести.

Неговата администрација изјави дека се потребни трупи за заштита на федералниот имот и персонал во притворниот центар на Службата за имиграција и царина на САД, кој стана жариште за активистите во Чикаго кои се спротивставуваат на имиграциските мерки на Трамп.

Демократските градоначалници и гувернери, заедно со други критичари на Трамп, рекоа дека овие тврдења се лажен опис на ситуацијата и изговор за испраќање трупи, обвинувајќи го Трамп за злоупотреба на својата моќ.