Врховниот суд им го отвори патот на законодавците од Тексас да користат новопрецртани конгресни мапи во корист на републиканците на среднорочните избори во 2026 година, пренесува Њујорк Тајмс.

Одлуката ја поништува, барем засега, пресудата на понискиот суд дека новите мапи веројатно биле неуставна расна манипулација. Таа одлука ги блокираше законодавците да ги користат мапите на среднорочните избори.

Наредбата на Врховниот суд доаѓа неколку дена пред крајниот рок на 8 декември за кандидатите да поднесат барање за кандидирање за функција во Тексас. Тоа означува победа за републиканците од Тексас и за претседателот Трамп, кој ги притисна државите предводени од републиканците да ги ревидираат своите конгресни мапи за да се обидат да обезбедат победи на републиканците на среднорочните избори.

Одлуката, исто така, се додава на растечкиот список на успеси за администрацијата на Трамп пред судиите, особено во нивниот итен список на случаи што се слушаат без усни аргументи, каде што наредбите на судот се наменети само привремени. Критичарите го нарекуваат „сенчест список“ и забележуваат дека привремените одлуки можат да имаат широки последици.

Пресудата ја опишува состојбата додека судските спорови околу мапата продолжуваат низ пониските судови – вклучително и потенцијално враќање во Врховниот суд за понатамошно разгледување. Но, со оглед на рокот, наредбата значи дека мапата ќе се користи за клучното гласање во 2026 година.

Во последните месеци, г-дин Трамп ги притискаше државите предводени од републиканците брзо да ги прецртаат своите конгресни мапи пред изборите во 2026 година, за да се обидат да ја одвратат можноста демократите да ја освојат контролата врз Претставничкиот дом. Доколку демократите го добијат мнозинството во Претставничкиот дом, тие би можеле да започнат истраги за администрацијата на г-дин Трамп и на друг начин да ја попречат неговата агенда.

Притисокот за прераспределба на единиците во средината на циклусот, надвор од политичката норма, е во центарот на среднорочната стратегија на г-дин Трамп. Тоа предизвика слични напори за прераспределба во државите предводени од демократите како Калифорнија. Гувернерот Гевин Њусом, демократ, се залагаше за мерка на гласање за да ѝ се овозможи на Калифорнија да ја прецрта својата конгресна мапа. Гласачите на државата ја усвоија мерката, отворајќи го патот за планот на г-дин Њусом.

Властите на Тексас помогнаа да се започне оваа национална борба за прераспределба. Во август, гувернерот Грег Абот потпиша закон со кој се прецртуваат мапите за 38-те конгресни области на државата, создавајќи пет нови места каде што републиканците беа фаворизирани.

Групите за граѓански права поднесоа тужба за да ја оспорат мапата, тврдејќи дека пратениците се вклучиле во расно манипулирање, спречувајќи ги гласачите од малцинствата да можат да ги изберат своите кандидати по избор.

Во ноември, поделен панел од тројца федерални судии во Тексас го блокираше стапувањето на сила на мапата на државата. Во одлука со 2 спрема 1 напишана од судијата Џефри В. Браун, окружен судија за Окружниот суд на САД за Јужниот округ на Тексас и назначен од Трамп, панелот донесе прелиминарен заклучок со кој се застана на страната на групите за граѓански права.

Во вонредно несогласување, судијата Џери Смит, судија во Апелациониот суд на САД за Петтиот округ и назначен од Реган, ги нападна своите колеги, обвинувајќи го судијата Браун за „штетно судско лошо однесување“. Судијата Смит го обвини мнозинството дека ја објавиле својата одлука пред тој да го заврши своето несогласување.

Судијата Смит, исто така, тврдеше дека одлуката за прецртување на линиите била „цела политика, од двете страни на партиската линија“. Врховниот суд изјави дека пратениците можат да цртаат мапи за партиска предност, под услов да не дискриминираат врз основа на раса. Тој тврдеше дека Џорџ Сорос, богатиот филантроп познат по тоа што се залага за левичарски ориентирани каузи, бил вклучен во оспорувањето на мапите.

На 21 ноември, властите на Тексас поднесоа итна апликација до Врховниот суд, барајќи од судиите да интервенираат и да ѝ дозволат на државата да ја користи својата нова мапа.

Во краток извештај до судот, државниот обвинител Кен Пакстон од Тексас тврдеше дека политиката, а не расата, ја мотивирала промената на линиите на конгресните окрузи.

„Ова лето, законодавното собрание на Тексас го направи она што го прават законодавните тела: политика“, напиша г-дин Пакстон, барајќи од судот брзо да дејствува за да ја блокира наредбата на понискиот суд. Тој побара од судот да одлучи до 1 декември, наведувајќи го рокот за поднесување на кандидатите.

Судијата Самуел А. Алито Џуниор, кој е назначен да ги обработува итни барања од тој регион на земјата, интервенираше подоцна истиот ден, издавајќи привремена блокада на одлуката на понискиот суд – она ​​што е познато како административно одложување – и поставувајќи распоред за брз брифинг.

Во понеделник, групите за граѓански права одговорија, тврдејќи дека одлуката на понискиот суд е точна.

Во краток извештај до судот, Лигата на обединети латиноамерикански граѓани, една од групите за граѓански права што тужеше за да ги оспори мапите, тврдеше дека државните законодавци „ги таргетирале и ревидирале повеќерасните области поради нивниот расен состав“ и „намерно сортирале значителен број гласачи, врз основа на раса“, користејќи „расни стереотипи со создавање области за кои законодавците тврделе дека ќе ги исполнат политичките желби на латиноамериканските гласачи, но без никакви информации за тоа како гласаат латиноамериканските гласачи во тие области“.