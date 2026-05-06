Најголемата државна поддржана инвестиција во Кина е во преговори да го води финансирањето на првото собирање средства на „ДипСик“, кое би можело да ја процени групата за вештачка интелигенција на околу 45 милијарди долари, пренесува Фајненшл Тајмс.

Кинескиот инвестициски фонд за индустријата за интегрирани кола, кој обично се нарекува „Голем фонд“, се обидува да ја води инвестицијата во ДипСик, според четири лица запознаени со дискусиите.

Други инвеститори кои сè уште се во преговори за удел се кинескиот технолошки гигант Tencent, иако конечниот состав сè уште не е финализиран.

ДипСик се здоби со популарност во јануари 2025 година по објавувањето на R1, моќен модел со отворен код за голем јазик, за кој се вели дека е обучен на дел од компјутерската моќ на моделите развиени од американските конкуренти како што е ОпенАИ.

Проценката на ДипСик значително се зголеми од 20 милијарди долари кога започнаа разговорите за собирање средства пред само неколку недели, бидејќи инвеститорите се стремат да се обложуваат на потенцијалот на лабораторијата и покрај нејзиниот недостаток на фокус на комерцијализација.

Лианг Венфенг, милијардерот и основач на стартапот со седиште во Хангжу, би можел да инвестира и лично во оваа рунда, рекоа двајца од изворите. Тој контролира 89,5 проценти од ДипСик преку лични средства и поврзани групи, според документите на компанијата.

Поддршката од најстратешкиот владин фонд на Кина за полупроводници би ја зајакнала позицијата на ДипСик како лидер во развојот на водечки модели за вештачка интелигенција во земјата, како и би промовирала кинески екосистем кој се состои од домашни модели, софтвер и чипови.

Кина започна три фази од „Големиот фонд“ поддржан од државата за да му помогне на претседателот Си Џинпинг во самоодржливоста во услови на напорите на САД да го ограничат пристапот на земјата до технологија како што е напредната опрема за производство на полупроводници.

Фондот собра 47 милијарди долари од Министерството за финансии, локалната самоуправа и државните банки во својата трета рунда на финансирање во 2024 година, со мандат да инвестира во полупроводничка опрема и материјали. Тој јавно не поддржа ниту еден од другите кинески играчи во областа на ЛЛМ.

Големиот фонд ги финансираше клучните компании во полупроводничката индустрија на Кина, вклучувајќи ја Semiconductor Manufacturing International Corporation, најголемата и најнапредна леарница во земјата, како и Yangtze Memory Technologies Corp., водечкиот производител на мемориски чипови во Кина.

ДипСик изјави во своето најново лансирање на моделот В4 дека е оптимизиран за извршување на инференција – пресметката што ја користат ЛЛМ за генерирање одговори – на чиповите Ascend 950PR на Хуавеи.

Продажбата на чипови со вештачка интелигенција на Huawei се зголеми оваа година, бидејќи ја престигна Енвидиа во Кина, најголемиот светски добавувач на чипови со вештачка интелигенција, чии напредни производи сè уште се забранети за влез во земјата.

Сепак, вкупната количина на чипови за вештачка интелигенција што ги произведува Кина е само дел од онаа од САД, а овие процесори се најмалку две генерации зад себе.

За да го достигне тесното ниво, Пекинг смета на своите технолошки компании – од производители на чипови до креатори на модели – да соработуваат тесно. Целта е да се развие екосистем што би можел да ја одржи конкурентноста на Кина во вештачката интелигенција и покрај заострувањето на контролата на извозот од страна на САД.

Таквиот екосистем би можел да претставува опасност за доминацијата на САД на глобално ниво, според шефот на Енвидиа, Јенсен Хуанг.

„Денот кога ДипСик прв ќе излезе на Хуавеи, тоа е ужасен исход за нашата нација“, рече тој во неодамнешното интервју со подкастерот Дваркеш Пател. Тоа би можело да доведе до сценарио каде што „моделите на вештачка интелигенција низ целиот свет се развиваат и најдобро работат на неамерикански хардвер“, додаде тој.

Откако го привлече глобалното внимание минатата година, ДипСик се фокусираше на обука на модели на фронтерска вештачка интелигенција, наместо на развој на комерцијален бизнис што продава вештачка интелигенција на компании или го развива својот потрошувачки чет-бот за вештачка интелигенција.