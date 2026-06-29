Ликот на Конан Варваринот долго време се сметаше како надмината тема. Овој пат истата продукција што работеше на анимираниот серијал „Самурај Џек“ на чело со Генди Тартаковски кој исто така ја има направено и анимираната минисерија „Star Wars Clone Wars“, ќе работи за „Cartoon Network Studios“ и со колаборација со „Prime Video“ на нов цртан филм за Конан Варваринот. До сега во јавноста е објавена само една фотографија за новиот анимиран филм.

На официјалната фан страна на Арнолд Шварценегер пред неколку месеци беше најавено негово враќање во улогата на Конан Варваринот, каде при првичната најава е речено дека ликот на Конан ќе биде приближно портретиран со иста возраст како познатиот актер, кој не само што ќе се врати на големото платно туку на повидок се најавени и втор дел од Командо и продолжение на филмот Предатор. Уште на одјавната шпица од првиот Конан филм имаше сцена со Конан како Кралот на Аквилонија со брада и подостарен, истата фотографија се користи во оптег да се најави следниот филм.

Што се однесува до првата филмска верзија на филмот Конан, отпосле протекоа доста информации дека самиот филм содржел дури и дополнителни побрутални сцени од тоа што е пуштено своевремено во јавност. И информацијата дека Арнолд Шварценегер за да тренира користење меч во филмот покрај тоа што тренирал со јапонскиот мечувалски мајстор Кијоши Јамазаки, морал да ја смени диетата и самите навики за вежбање затоа што преголемите мускули на рацете не му дозволувале да ракува добро со меч.

Повеќето луѓе што не знаат дека постои филмот „Конан Уништувачот“ што е практично втор дел на Конан во којшто исто така глуми и Грејс Џоунс. Јавноста во осумдесетите и деведесетите за втор дел на Конан неофицијално го сметаа филмот „Црвената Соња“ но всушност Шварценегер го глуми ликот наречен Калидор а не Конан.

Иако не беше којзнае каков глобален голем успех, најскорешниот филм за „Конан Варваринот“ (2011) со Џејсон Момоа во главната улога не испадна до толку лош филм. Тоа што е врвно направено во овој филм верно на книгите и приказните за Конан е што во филмот на Момоа глумецот Лео Хауард што го глуми Конан како дете-тинејџер е најдобро погоден до сега за таа улога ако се земе предвид изворниот материјал односно книгите на Роберт Е. Хауард. Но, досега нa филмско платно немало верзија на Конан што е тотално погодена како во книгите. На пример во книгите Конан е опишан со фризура како лавовска грива со црни локни. Дури и неговото пиратско име „Амра“ (што го има во книгите и стриповите) во превод значи „Лав“ или „Лавот“.

А градбата му е крупна но иако е набиен со мускули тој е и вешт крадец што се прикрадува без звук во ноќта. А и нивото на интелектот му е на повисоко во книгите. Односно не е прост снагатор што само одговара отсечно, но е лишен од секаков вид на хумор (спротивно на тоа што го портретира како негова ведрина Шварценегер во првиот филм) затоа што во книгите и приказните темите се мрачни, насилни, крвави и гротескни бореќи се со неодредени архетипски мрачни сили, креатури, чудовишта и секакви сили на мракот. Но и покрај антихеројската естетика сепак испаѓа правичен херој.

Комичниот писател Тери Прачет познат по својот серијал романи „Дисксвет“, запрашан за неговиот пародичен лик „Коен Варваринот“ кој излгеда како беспомошен неухранет старец што му крцкаат коските при движење, ќе рече „Пријателе мој, Конан Варваринот е мртов”. Но, ова беше пред ерата на масовната секојдневна употреба на интернетот и неговата денешна експанзија.

Конан ќе биде реоживеана и реактуелизирана тема. Иако книгите за Конан не се преведени на македонски јазик, објавени се и посебни стрипови за Конан во продукција на Марвел кои беа преведени на српскохрватски. Тук -там имаше и понекоја стриповска приказна за Црвената Соња.

Што се однесува до книгите за Конан, ви го препорачување следното издание на овој линк за читање на англиски кое моментално може да се купи или преку интернет или во Скопје во книжарницата „Академска Книга“. Станува збор за колекција од сите приказни за Конан од оригиналниот автор Роберт Е. Хауард.