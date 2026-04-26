Основното јавно обвинителство Гостивар отвори истражна постапка против 28-годишен гостиварец поради сомнение дека сторил кривични дела „Силување на дете кое не наполнило 15 години“ и „Злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудио запис или спис со сексуално експлицитна содржина“.

Според обвинителството, осомничениот, кој бил вработен во основно училиште, ја навел 14-годишната девојка да му испраќа фотографии и видеа со сексуално експлицитна содржина, а потоа ја уценувал дека ќе ги објави доколку не излегува со него.

„Детето-жртва прифатило да се сретнат, по што осомничениот го однел во куќа во гостиварско каде извршил обљуба“, соопшти обвинителството.

За ова кривично дело е предвидена затворска казна од најмалку осум години.

Обвинителството наведува дека месецов осомничениот повторно се обидел да ја уцени малолетничката за да се сретнат, но откако таа одбила, тој ги објавил експлицитните фотографии и видеа на социјална мрежа.

„Со ова ги направил достапни и на други лица, со што го исполнил битието и на второто кривично дело“, наведуваат од обвинителството.

Кривичното дело „Злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудио запис или спис со сексуално експлицитна содржина“ беше воведено во Кривичниот законик во февруари годинава, а за него е предвидена затворска казна од 3 до 10 години.