Вработен во обезбедувањето на Лувр помогнал во кражбата на вредниот накит

Детективите што го истражуваат грабежот на накит во францускиот музеј Лувр откриле докази дека член на обезбедувањето бил во контакт со лицата за кои се смета дека се сторители. Се верува дека бандата добила чувствителни внатрешни информации за безбедносниот систем на музејот пред рацијата.

„Постојат дигитални форензички докази што покажуваат дека имало соработка со еден од обезбедувачите на музејот и крадците. Беа пренесени чувствителни информации за безбедноста на музејот. Се смета дека доказите вклучуваат снимки и пораки,“, вели изворот.

Француската полиција уапси двајца осомничени за кои се верува дека помогнале во кражбата на крунски накит во вредност од околу 88 милиони евра од музејот Лувр во Париз, соопштија официјални лица, една недела по една од најспектакуларните кражби во земјата во последните децении.

Јавниот обвинител на Париз ги потврди медиумските извештаи во неделата дека еден маж бил приведен околу 22 часот по локално време во саботата на аеродромот Шарл де Гол во главниот град од страна на полицајци од одделот за вооружени грабежи и тешки кражби.

Обвинителката, Лор Бекуо, не кажа колку апсења се извршени, ниту дали е пронајден накит, но официјални лица блиски до истрагата потврдија за француските медиуми дека втор осомничен е исто така приведен во парискиот регион.

Бекуо рече дека жали за прераното откривање на апсењата во повеќе медиуми, велејќи дека тоа може само да ја загрози работата на повеќе од 100 истражители мобилизирани за да го вратат украдениот накит и да ги уапсат сите сторители.

Таа рече дека е прерано да се дадат дополнителни детали, но дека ќе каже повеќе откако ќе истече периодот на притвор на осомничените пред подигање обвинение. Според францускиот закон, лицата осомничени за сторени сериозни кривични дела можат да бидат притворени до 96 часа пред да бидат обвинети.

Повеќе француски медиуми објавија дека човекот приведен на аеродромот се спремал да се качи на авион за Алжир. „Париз мач“ објави дека вториот, кој бил уапсен приближно во исто време во департманот Сена-Сен-Дени во близина на Париз, планирал да патува за Мали.

Двајцата осомничени наводно биле во своите 30-ти години, познати на полицијата и имале криминални досиеја за грабежи. „Ле Монд“ објави дека биле под надзор некое време пред да бидат приведени под сомнение за организирана кражба и криминален заговор.

Повикувајќи се на полициски извори, јавното радио „Франс Интер“ објави дека двајцата се од Сена-Сен-Дени, североисточно од Париз, кој има највисоки стапки на сиромаштија и криминал во континентална Франција, според националната канцеларија за статистика.

Мажите беа идентификувани со форензичка анализа на предмети што беа оставени на местото на настанот, вклучувајќи ракавици, елек со висок вид, кацига за мотор, аголни брусилки и други електрични алатки, фенерче и рачен радио.

Францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нуњез, во неделата им упати најтопли честитки на истражителите за кои рече дека работеле неуморно, но исто така повика на доверливост за да не се попречи работата на детективите.

Бекуо во петокот изјави дека повеќе од 150 примероци од ДНК, отпечатоци од прсти и други траги од предмети пронајдени на местото на настанот се анализираат во форензички лаборатории и дека е оптимист за исходот од истрагата.

Четирите мажи застанаа пред најпосетуваниот музеј во светот околу 9:30 часот минатата недела во камион за преместување украден мебел опремен со скали што се протегаат и лифт, во кој двајца од нив се качија на украсената галерија Аполо на првиот кат.

Носејќи високовидливи елеци за да личат на работници за одржување, тие скршиле необезбеден прозорец и користеле секачи за дискови за да отворат две витрини пред да се спуштат со лифтот и да избегаат со мотоцикли управувани од другите двајца мажи.

Брзиот грабеж траел помалку од седум минути, при што двајцата што влегле во галеријата, во која се сместени кралски скапоцености на Франција, поминале само три минути и 58 секунди внатре.

Тие испуштиле круна украсена со дијаманти и смарагди за време на нивното бегство, но избегале со осум богато украси со скапоцени камења парчиња за кои Бекуо минатата недела рекол дека вредат спектакуларна сума, речиси 90 милиони евра, што е ништо во споредба со нивната историска вредност.

Меѓу скапоценостите биле и ѓердан од смарагди и дијаманти што Наполеон I ѝ го дал на својата втора сопруга, Марија Луиз, и дијадема со 212 бисери и речиси 2.000 дијаманти што некогаш ѝ припаѓале на царицата Евгенија, сопруга на Наполеон III.