Брз воз излета од шините при што се удри во друг воз од спротивната страна во јужна Шпанија, при што загинаа најмалку 39 лица, а десетици други се тешко повредени. Ова беше најсмртоносната железничка несреќа во Шпанија што се има случено уште од 2013 година, пренесува Њујорк Тајмс.

Бројот на жртви беше потврден од страна на шпанската Цивилна гарда рано во понеделник. Бројот на повредени беше објавен претходно од агенцијата за итни случаи во Андалузија.

Снимките покажаа патник како излегува од прозорецот на оштетен вагон под чуден агол, додека спасувачките екипи работеа покрај друг прозорец. Друг клип покажа патници како ги собираат своите работи и користат фенерчиња за да гледаат во темница.

Двата воза се судрија околу 19:45 часот во Адамуз, во близина на градот Кордоба, по главната брза железничка линија што ја поврзува јужна Шпанија со Мадрид, главниот град на земјата без излез на море.

Задните вагони од првиот воз излегоа од шините и се излеаја на спротивната пруга каде што минуваше друг воз, предизвикувајќи и предните два вагони од вториот воз да излезат од шините, изјави министерот за транспорт Оскар Пуенте.

Причината за првичното излетување од шините не беше веднаш јасна. Г-дин Пуенте рече дека првиот воз бил стар само неколку години и дека делот од пругата каде што се случила несреќата неодамна бил реновиран.

„Несреќата е исклучително чудна“, рече тој. „Се случи веднаш. Сите експерти што ги консултиравме се исклучително збунети.“

Првиот воз, управуван од приватната компанија Ирјо, патувал кон Мадрид од Малага, на јужниот брег на земјата. Вториот воз, управуван од шпанската национална железничка компанија, Ренфе, тргнал од Мадрид и се движел кон јужниот град Хуелва, западно од Севиља.

Ирјо рече дека околу 300 патници биле во првиот воз во времето на несреќата. Ренфе не кажа колку патници превезувал вториот воз.

Еве што друго треба да се знае:

Жртвите: Владата на Андалузија поставила медицинска станица на местото на несреќата за лекување на жртвите, а градската влада на Кордоба упатила итен апел до лекарите да помогнат во лекувањето на повредените.

Суспензии на железницата: Брзите возови низ поголемиот дел од јужна Шпанија ќе бидат суспендирани во понеделник, објави операторот на железничката инфраструктура на Шпанија на социјалните медиуми.

Железничка мрежа на Шпанија: Земјата е втора во светот по должина на мрежата на брзи железници, зад Кина, според Меѓународната унија на железници. Околу 40 милиони патници ја користат мрежата на брзи железници на Шпанија секоја година, вели Ренфе, а нејзините просечни брзини се натпреваруваат со оние на глобалните лидери како Јапонија и Франција.