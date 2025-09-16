вто, 16 септември, 2025

Воздухот во Трубарево има високи концентрации на јаглерод моноксид, покажале првичните резултати

На локацијата на големиот пожар има поставено и две мерни станици на лабораторијата Амбикон на УГД, кои 24 часа, наредните пет денови ќе земаат проби од честички

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Воздухот во Трубарево има концентрации на јаглерод моноксид од 300 mg/m3, додека просечната вредност не треба да надминува 10 mg/m3. Надминати се и вредностите на други загадувачки параметри, покажале првичните резултати од мерењето на гасовите во воздухот од примероци земени на денот на пожарот во компанијата Ф-Групација.

Директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска, информира дека во петок ќе се знае кои тешки метали се присутни во воздухот по пожарот. Мострите биле земени истиот ден кога избувнал пожарот, а дополнително кога ќе се создадат услови ќе се направи контрола на водата и почвата.

„Поставени се мерни станици за да го следиме дневното ниво да се следи квалитетот на воздухот за да се знае колку се безбедни граѓаните во близина на пожарот, истакна Гиновска.

На локацијата на големиот пожар има поставено и две мерни станици на лабораторијата Амбикон на УГД, кои 24 часа, наредните пет денови ќе земаат проби од честичките кои подоцна ќе бидат анализирани. Едната мерна станица се наоѓа на педесеттина метри, а втората е на стотина метра од складиштето за рециклирање на електронски отпад и пластика, на компанијата Ф-Групација. Професорот Дејан Мираковски најави дека првичните резултати од мерните станици за квалитетот на воздух, треба да ги имаат наредната недела.

Компанијата Ф-Групација, според директорот на Управата за животна средина, Игор Никоски имала дозвола за работа издадена во мај 2021 година со важност од пет години и одобрен елаборат за животна средина од февруари 2021 година. Работела со отпад од електрична и електронска опрема, електрични батерии, акомулутари. Согласно дозволата, компанијата имала право да третира до 20 тони неопасен отпад и до 500 килограми опасен отпад во еден ден, односно за 24 часа.

ПОВРЗАНО

Македонија

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат, соопшти денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов. Целата опожарена површина е затрупана со песок...
Повеќе
Македонија

Притвор за четири лица поврзани со пожарот во Трубарево

Четири лица добија краткотраен притвор од 48 часа во врска со големиот пожар што се случи во отпад за пластика, батерии и електронски отпад...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Доналд Трамп поднесе тужба за клевета од 15 милијарди долари против „Њујорк тајмс“ и четворица негови новинари. Тужбата, поднесена во американскиот окружен суд во Флорида во понеделник, наведува неколку статии и...
Повеќе
Главна секција

Соборен дрон над владини објекти во Варшава

Полските власти синоќа соборија дрон кој летал над клучни владини локации во Варшава, при што се уапсени двајца граѓани на Белорусија. Како што напиша на социјалната мрежа X полскиот премиер Доналд Туск,...
Повеќе
Подглавна секција

САД и Кина се согласија околу сопственоста на ТикТок

Американските и кинеските претставници постигнале рамковен договор за префрлање на апликацијата за кратки видеа ТикТок во сопственост контролирана од САД, што ќе биде потврдено во телефонскиот разговор во петок меѓу американскиот...
Повеќе
Македонија

Воздухот во Трубарево има високи концентрации на јаглерод моноксид, покажале првичните резултати

Воздухот во Трубарево има концентрации на јаглерод моноксид од 300 mg/m3, додека просечната вредност не треба да надминува 10 mg/m3. Надминати се и вредностите на други загадувачки параметри, покажале првичните резултати...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Соборен дрон над владини објекти во Варшава

САД и Кина се согласија околу сопственоста на ТикТок