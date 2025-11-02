пон, 3 ноември, 2025

Возач со џип прегази жена на пешачки кај гимназијата „Јосип Броз Тито“ и побегна од местото на несреќата

Според информациите објавени од очевидци, жената поминувала уредно на пешачкиот премин, кога во неа удрил џип кој не застанал. По ударот, возачот се оддалечил со голема брзина, оставајќи ја повредената жена на коловозот

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Скриншот од видео објавено на Фејсбук, Мета.мк

Во центарот на Скопје, денес попладне се случи тешка сообраќајна несреќа во која жена-пешак беше прегазена на пешачки премин кај гимназијата „Јосип Броз Тито“, по што возачот побегнал од местото на инцидентот.

Според информациите објавени од очевидци, жената поминувала уредно на пешачкиот премин, кога во неа удрил џип кој не застанал. По ударот, возачот се оддалечил со голема брзина, оставајќи ја повредената жена на коловозот.

Екипа на Брза помош пристигнала веднаш и ја пренела жената на лекување во Градската општа болница „8 Септември“, каде што засега нема официјални информации за нејзината здравствена состојба.
Од Министерството за внатрешни работи (МВР) потврдуваат дека се работи на идентификација на возилото и возачот, при што се прегледуваат безбедносните камери во околината.

