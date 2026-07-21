Министерството за внатрешни работи информира дека во Делчево е уапсен возач од Берово кој управувал возило со 4,35 промили алкохол во крвта. Тој бил откриен при рутинска контрола на сообраќајот во попладневни часови и бил спроведен во полициска станица.

„На 20 Јули во 15 часот во Делчево, полициски службеници го лишија од слобода А.Т.(26) од село Митрашинци, беровско. При сообраќајна контрола на бул.„Македонија“ во Делчево, полициските службеници сопреле патничко возило „ровер“ , при што било констатирано дека А.Т. го управувал возилото под дејство на алкохол, односно му биле измерени 4,35 промили алкохол во крвта“, велат од МВР.

Тој бил задржан во полициска станица и ќе добие соодветна пријава.