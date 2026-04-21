Вооружен маж кој стоел на врвот на една од историските пирамиди во Теотихуакан отворил оган врз туристи, убивајќи еден Канаѓанец и оставајќи најмалку 13 повредени лица на археолошкото наоѓалиште северно од главниот град на Мексико, пренесува НПР.

Напаѓачот е идентификуван како 27-годишниот Хулио Сезар Јасо од Мексико, изјавил државен службеник за АП под услов да остане анонимен бидејќи не е овластен да зборува за случајот. Јасо подоцна починал од самонанесена прострелна рана, соопштија властите, а безбедносните службеници пронашле пиштол, нож и муниција. Јасо бил единствениот напаѓач во нападот, потврди владата на државата Мексико во понеделник вечерта.

Локалната влада соопшти дека седум лица се ранети од истрели. Како се повредени другите лица не е откриено, но голем број луѓе паднале кога започнала пукотницата, некои додека се качувале на пирамидите.

Оние кои биле однесени во болници на лекување биле шест Американци, тројца Колумбијци, еден Русин, двајца Бразилци и еден Канаѓанец, соопшти локалната влада. Најмладото лице кое било повредено имало 6 години; најстарото имало 61 година, соопштија мексиканските власти.

Видео и фотографии објавени од локалните медиуми покажаа маж, подоцна идентификуван како Јасо, како стои со пиштол на врвот на пирамида додека луѓето се кријат за да се засолнат. На видеата се слушаат неколку истрели.

Пирамидите Теотихуакан, кои се наоѓаат на списокот на светско наследство на УНЕСКО, се низа масивни структури на периферијата на Мексико Сити изградени од три различни антички цивилизации. Како една од најважните туристички дестинации во Мексико, локацијата привлече повеќе од 1,8 милиони меѓународни посетители минатата година, според владини бројки.

Пукањето се случило кратко по 11:30 часот наутро, кога десетици туристи биле на врвот на Пирамидата на Месечината. Луѓето што стоеле на платформата на структурата почнале да пукаат нагоре, според туристички водич кој бил на местото на настанот и разговарал со Асошиејтед Прес под услов да остане анонимен од безбедносни причини.

„Некои луѓе, бидејќи биле исплашени… се фрлиле со лицето надолу на земја, а останатите од нас почнале да се спуштаме“, рече водичот, раскажувајќи како стрелецот, откако ги видел туристите како се спуштаат по скалите на пирамидата, почнал да пука.

Друга група посетители лежеа неподвижни на платформата на пирамидата за да избегнат да бидат цел на стрелецот, кого властите сè уште не го идентификувале.

Бренда Ли, од Ванкувер, Британска Колумбија, рече дека чекала да купи сувенир кога таа и другите во нејзината група помислиле дека слушнале петарди.

„Пред да се освестиме, некој рече: „Не, тоа е пукање, бегајте“ и видовме луѓе како се симнуваат од врвот“, изјави таа за CTV News, еден од националните телевизиски куќи во Канада.

„Имаше илјадници луѓе таму и имаше многу истрели што постојано доаѓаа“, рече Ли.

Сцената брзо стана хаотична додека луѓето се обидуваа да избегаат, рече Ли.

„И потоа еден човек скокна“, рече таа. „Беше некој што се обидуваше да избега и падна на следното ниво, но падна на грб, и беше… едноставно беше ужасно.“

Во изминатите години, персоналот на археолошкото наоѓалиште вршеше безбедносни скенирања пред луѓето да влезат во областа, но оттогаш престанаа, забележа еден локален водич.

Мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум напиша на социјалните мрежи дека пукањето ќе биде истражено и дека е во контакт со Канадската амбасада.

„Она што се случи денес во Теотихуакан длабоко нè боли. Ја изразувам мојата најискрена солидарност со погодените лица и нивните семејства“, напиша таа.

Анита Ананд, министерката за надворешни работи на Канада, изјави на X дека како „резултат на ужасен чин на насилство со оружје, еден Канаѓанец е убиен, а друг е ранет во Теотихуакан“ и дека нејзините „мисли се со нивните семејства и најблиските“.

Подоцна вечерта, американскиот амбасадор во Мексико, Роналд Џонсон, исто така, изрази „длабока загриженост“ и тага поради смртните случаи и бројните повреди, и на објава на X рече дека САД се „подготвени да обезбедат поддршка доколку е потребно додека мексиканските власти ја продолжуваат истрагата“.

Националниот институт за антропологија и историја во соопштението соопшти дека археолошкото наоѓалиште Теотихуакан ќе остане затворено до понатамошно известување.