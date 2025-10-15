Војската ја презема власта во Мадагаскар, претседателот во бегство

Елитна воена единица вели дека ја презела власта во Мадагаскар од претседателот Андри Раџоелина по неколкунеделни протести предводени од млади на островот во Индискиот Океан. Стоејќи пред претседателската палата во вторник, шефот на CAPSAT, полковник Мајкл Рандријанирина, рече дека војската ќе формира влада и ќе одржи избори во рок од две години. Тој, исто така, ги суспендираше клучните демократски институции, како што е изборната комисија.

Демонстрантите од Генерацијата Z ќе бидат дел од промените бидејќи движењето е создадено на улиците, па затоа мора да ги почитуваме нивните барања, додаде тој.

Војниците и демонстрантите го славеа очигледното соборување на претседателот Раџоелина, а илјадници луѓе мавтаа со знамиња во главниот град, Антананариво.

CAPSAT, или Корпусот за администрација на персоналот и техничките и административните услуги, е најмоќната воена единица на Мадагаскар.

Единицата го поддржа Раџоелина кога тој дојде на власт во 2009 година, но им се придружи на демонстрантите во саботата.

Уставниот суд на Мадагаскар го именуваше полковник Рандријанирина за нов лидер на земјата, иако во соопштението од кабинетот на претседателот се вели дека тој сè уште е на власт и се осудува она што се опишува како обид за државен удар.

Не е познато каде се наоѓа Раџоелина, но тој рече дека се крие на безбедно место по наводниот обид за негов атентат од страна на воен персонал и политичари. CAPSAT негираше каква било вмешаност во таков потег.

Има непотврдени извештаи дека претседателот бил изнесен од земјата со француски воен авион. Исто така, во вторник, американскиот Стејт департмент ги повика сите страни да се стремат кон мирно решение во согласност со уставниот поредок.

Полковник Рандријанирина изјави за Би-Би-Си дека Мадагаскар е земја каде што владее хаос во моментов.

„Хаос затоа што нема претседател – тој замина во странство“.

Немирите започнаа пред нешто повеќе од две недели, откако движење предводено од млади луѓе започна протест против хроничните прекини на водата и електричната енергија низ целата земја.