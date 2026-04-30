Војната на Соединетите Американски Држави во Иран досега чинеше 25 милијарди долари, изјави висок функционер на Пентагон, давајќи ја првата официјална проценка за цената на војската за конфликтот.

Само шест месеци пред среднорочните избори на кои републиканците на претседателот Доналд Трамп може да се соочат со тешка битка за да го задржат мнозинството во Претставничкиот дом, демократите се високо рангирани во анкетите на јавното мислење додека се обидуваат да ја поврзат непопуларната војна со Иран со прифатливоста на цените.

Џулс Херст, кој ги извршува должностите на контролор, им рече на пратениците во Комитетот за вооружени сили на Претставничкиот дом дека поголемиот дел од тие пари се за муниција.

Херст не детализираше што вклучува таа проценка на трошоците и дали ги зема предвид проектираните трошоци за обнова и поправка на базната инфраструктура на Блискиот Исток оштетена во конфликтот.

Пратеникот Адам Смит, демократ во Комитетот за вооружени сили на Претставничкиот дом, му одговори на Херст: „Драго ми е што одговоривте на тоа прашање. Бидејќи бараме долго време, а никој не ни ја даде бројката“.

Трошокот од 25 милијарди долари е еднаков на целиот буџет на НАСА за оваа година.

Но, не е јасно како Пентагон стигнал до износот од 25 милијарди долари, со оглед на тоа што извор минатиот месец му кажал на Ројтерс дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп проценила дека првите шест дена од војната ги чинеле САД најмалку 11,3 милијарди долари.

Министерот за одбрана Пит Хегсет им рече на пратениците дека трошокот е оправдан со оглед на целта на САД да се осигурат дека Иран нема да има нуклеарно оружје.

„Што би платиле за да се осигурате дека Иран нема да добие нуклеарна бомба? Што би платиле?“, праша Хегсет.

Хегсет се обиде да ја одбрани војната во Иран, велејќи дека таа не е мочуриште и напаѓајќи ги демократските пратеници како неодговорни за критикување на непопуларниот конфликт.

„Вие го нарекувате мочуриште, предавањето пропаганда на нашите непријатели? Срам да ви е за таа изјава“, рече Хегсет како одговор на Гараменди и ги нападна „неодговорните, непромислени и поразителни“ конгресмени демократи.

Соединетите Американски Држави започнаа со напади врз Иран на 28 февруари и двете страни во моментов одржуваат кревко примирје. Пентагон испрати десетици илјади дополнителни сили на Блискиот Исток, вклучително и задржување на три носачи на авиони во регионот.

Тринаесет американски војници се убиени во конфликтот, а стотици се ранети.

Малку прашања резонираат со американските гласачи подлабоко од зголемувањето на цените, а најновото инфлаторно зголемување ги вознемирува републиканските инсајдери кои се загрижени за перспективите на нивната партија пред ноемвриските избори што ќе ја одредат контролата врз Претставничкиот дом, а можеби и врз Сенатот.

Прекините во испораките на нафта и природен гас од почетокот на војната предизвикаа пораст на цените на бензинот во САД и земјоделските производи како што се ѓубривата, покрај долгата листа на други високи потрошувачки цени.

Просечната цена на бензинот во САД во вторник се искачи на највисоко ниво за речиси четири години, според податоците од Американската автомобилска асоцијација.

Популарноста на Трамп претрпе удар откако САД и Израел ја започнаа војната против Иран.

Само 34% од Американците го одобруваат конфликтот на САД со Иран, што е намалување од 36% во средината на април и 38% во средината на март, покажа неодамнешната анкета на Ројтерс/Ипсос.