САД објавија планови за одржување повеќедневни воени вежби на Блискиот Исток, додека распоредуваат она што Доналд Трамп го нарече „армада“ предводена од американскиот брод „Абрахам Линколн“ во регионот, како дел од напнатиот судир со Иран. Доколку Белата куќа посочи дека би можела да започне нови напади врз Иран по владината репресија врз продемократските демонстранти, во која илјадници луѓе загинаа, а многу други се во притвор, а нивната судбина е неизвесна.

Централната команда на воздухопловните сили, воздухопловната компонента на Централната команда на САД (CENTCOM), во вторникот изјави дека ќе одржи повеќедневна вежба за подготвеност за да ја демонстрира способноста за распоредување, дисперзирање и одржување на борбената воздушна моќ низ целата област на одговорност на Централната команда на САД.

Вежбата беше дизајнирана за подобрување на способноста за дисперзирање на средства и персонал, зајакнување на регионалните партнерства и подготовка за флексибилно извршување на одговор, додаде Централната команда на воздухопловните сили во соопштението.

Датумите, локацијата и списокот на американските воени средства што ќе учествуваат во вежбите не се објавени. Но, вежбата се чини дека е дизајнирана да ја покаже способноста на САД да проектира сила во регионот, бидејќи тензиите со Иран ескалираа.

Командата во понеделник објави дека во регионот пристигнал голем број американски поморски распоредувања предводени од носачот на авиони со нуклеарен погон „УСС Абрахам Линколн“. Носачот на авиони, кој има неколку десетици борбени авиони и речиси 5.000 морнари, бил придружуван од неколку разорувачи со наведувани ракети кои носат воздушна одбрана за да ја заштитат ударната група на носачот.

Согласно „Вашингтон пост“, САД, исто така, преместиле ескадрила борбени авиони „Ф-15Е Страјк Игл“ во регионот, кои доаѓаат од истата единица што учествуваше во нападите врз Иран во април 2024 година. Велика Британија, исто така, преместила авиони „Тајфун“ во регионот во одбранбен капацитет.

Ова беше прв пат носач на авиони да биде стациониран во ЦЕНТКОМ откако „УСС Џералд Форд“ беше распореден во Карибите во октомври, во периодот пред американската операција за отстранување на венецуелскиот лидер Николас Мадуро. Носачот моментално е распореден на Блискиот Исток за да ја промовира регионалната безбедност и стабилност, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ.

Трамп во интервју за „Аксиос“ оваа недела рече дека САД имаат „голема армада покрај Иран. Поголема од Венецуела“.

Но, тој исто така посочи дека САД се отворени за разговори, додавајќи дека „Иран сака да склучи договор. Јас го знам тоа. Тие се јавија во бројни прилики. Тие сакаат да разговараат“.

Трамп се закани дека ќе го нападне Иран ако земјата изврши масовни егзекуции или убиства на демонстранти за време на протестите што избувнаа поради девалвацијата на иранската валута во декември. Но, подоцна се чинеше дека се повлече од таа закана, барем привремено, тврдејќи дека убивањето престанало.