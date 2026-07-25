Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека очекува водата во градскиот водовод во Гостивар до крајот на неделата да биде исправна за техничка употреба, а до крајот на неделата и за пиење. Тој информира дека во санирањето на последиците од загадувањето на системот за водоснабдување се вклучиле и екипи на Водовод и канализација од Скопје.

„Ќе треба да се изврши целосно миење на системот, а хлорот да се доведе во нормални граници. Очекувам до крајот на неделата водата да е добра за техничка употреба, а до идната недела и за пиење. Овие активности не се надлежност на влаата, но заради состојбата во која се локалните власти, се залагаме што побрзо да го оспособиме водоводот за граѓаните“, вели Мицкоски.

Гостивар се соочи со една од најголемите здравствени кризи откако минатиот месец по налог на општината и јавното комунално претпријатие се поставиле три потопни пумпи во канал со загадена површинска вода кои се поврзале со градскиот водовод за да се зголеми притисокот на водата. Тоа резултираше со над три илјади граѓани кои пријавија здравствени тегоби, а Основното јавно обвинителство отвори истрага.

Според анализите на Институтот за јавно здравје на примероци од површинската вода од отворениот канал водата е многу загадена и не може да се употребува за ниту една намена поради присуство на колиформни бактерии од 2419,6 cfu/100 мл наспроти максимално дозволените 50 cfu/100 мл, а во примероците земени од каптиран извор е констатирано дека водата има зголемен број на аеробни мезофилни бактерски колонии како и наод на колиформни бактерии каде во референции треба да има 0 cfu/100 мл додека во водата се пронајдени 39 cfu/100 мл. Поради високата загаденост водата станала неупотреблива и не е безбедна за употреба и консумација од страна на луѓето.

Државниот инспекторат за животна средина, пак, констатирал дека локацијата каде што се поставени пумпите со кои се зафаќала вода и се вбризгувала во водоводниот систем, воопшто не е дел од дозволата за користење на вода која ја издава Министерствоито за животна средина, која ја поседувало јавното претпријатие „Комуналец“, а пумпите во главниот цевковод биле поставени на диво и без одобрение. Општината и јавното препријатие немале дозвола за приклучување на таа локација во водоводниот систем, а дивиот приклучок се на повеќе од 800 метри надвор од подрачјето опфатено со дозволата.

Основното јавно обвинителство од Гостивар започна истражна постапка В.Д. директорката на ЈП “Комуналец” Артана Асани, техничкиот раководител на Секторот за технички работи Леон Нуредини и раководителот на Одделението за водовод, канализација и градежни работи во јавното претпријатие Вадедин Дервиши, кои ќе одговараат за тешки дела против животната средина и природата.