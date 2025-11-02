нед, 2 ноември, 2025

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Најголема излезност е забележана во Конче, каде гласале 64,44 отсто од запишаните избирачи. Потоа следуваат Росоман со 63,58 отсто, Дојан со 62,96 отсто, Лозово со 62,78 отсто, Демир Капија со 62,71 отсто и Крушево со 61,89 отсто

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Мета.мк

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261 граѓанин.

Ова претставува помал одѕив во споредба со првиот изборен круг, кога до 17 часот излезноста беше околу 40 отсто.

Најголема излезност е забележана во Конче, каде гласале 64,44 отсто од запишаните избирачи. Потоа следуваат Росоман со 63,58 отсто, Дојан со 62,96 отсто, Лозово со 62,78 отсто, Демир Капија со 62,71 отсто и Крушево со 61,89 отсто.

Општините Сарај и Чаир повторно ја имаат најслабата излезеност. Општина Сарај со 8,77 отсто, а во Чаир излезеноста е 12,04 отсто.

Денеска се избираат градоначалници во 32 општини и во Градот Скопје, а право на глас имаат 1.013.375 граѓани на 1.771 избирачко место.

