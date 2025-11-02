Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261 граѓанин.

Ова претставува помал одѕив во споредба со првиот изборен круг, кога до 17 часот излезноста беше околу 40 отсто.

Најголема излезност е забележана во Конче, каде гласале 64,44 отсто од запишаните избирачи. Потоа следуваат Росоман со 63,58 отсто, Дојан со 62,96 отсто, Лозово со 62,78 отсто, Демир Капија со 62,71 отсто и Крушево со 61,89 отсто.

Општините Сарај и Чаир повторно ја имаат најслабата излезеност. Општина Сарај со 8,77 отсто, а во Чаир излезеноста е 12,04 отсто.