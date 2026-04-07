Втората сесија од Стратешкиот дијалог меѓу Северна Македонија и САД ќе се одржи денеска во Вашингтон, информираат од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Одржувањето на втората сесија од Стратешкиот дијалог се случува по пауза од четири години, а на неа ќе присуствува висока владина делегација предводена од министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски. Заедно со него, на настанот ќе учествуваат и министрите за внатрешни работи Панче Тошковски, за одбрана Владо Мисајловски, за дигитална трансформација Стефан Андоновски, како и министерката за енергетика Сања Божиновска.

Со ова, како што соопштија од ресорното Министерство, се потврдува континуитетот на сојзништвото меѓу двете земји и заедничката посветеност кон унапредувањето на стабилноста, безбедноста и просперитетот на регионот.

„Стратешкиот дијалог претставува значајна платформа за продлабочување на билатералната соработка и унапредување на партнерството со САД, со фокус на клучни области од заемен интерес, вклучително одбраната и безбендоста, кибербезбедноста и технолошката соработка, економијата, трговијата и енергетиката, како и заедничката борба против транснационалните закани на граничната безбедност“, стои во соопштението на МНР.

Според распоредот на настаните што ги објавува Стејт даепартментот за денеска наведено е дека на дијалогот ќе присуствува заменик-државниот секретар Кристофер Ландау. Во 11,15 минути тој ќе учествува на церемонијата на потпишување на меморандум за разбирање на маргините на Стратешкиот дијалог меѓу САД и Северна Македонија во Стејт департментот. А веднаш потоа ќе има посебна средба со министерот Муцунски.

Во тоа време државниот секретар Марко Рубио, според агендата на Стејт департментот, ќе има разговори со министерот за надворешни работи на Нов Зеланд, Винстон Петерс.

Првиот Страешки дијалог меѓу САД и Македонија се одржа во јуни 2022 година во Вашингтон. И тогаш од Македонија присуствуваше повеќечлена министерска делегација на чело со министерот за надворешни работи Бујар Османи, додека американската страна ја предводеше помошникот државен секретар за Европа и Евроазија, Карен Донфрид.

Во стратешкиот дијалог ќе учествуваат неколку високи функционери на Стејт департментот, меѓу кои и Ани Ву, високиот службеник на Бирото за нови закани. Во најавата на Стејт департментот за стратешкиот дијалог не е наведено какви меморандуми или изјави ќе бидат потпишани.