Тимовите во Вселенскиот центар „Кенеди“ на НАСА во Флорида ги прават последните подготовки за почеток на активностите за одбројување до лансирањето на мисијата „Артемис II“, која е планирана да полета најрано во среда, на 1 април, пренесува НАСА.

Временската прогноза за денот на лансирањето покажува 80 отсто шанси за поволни временски услови, при што главни причини за загриженост се облачноста и можноста за силни ветрови во областа. Тимовите ќе продолжат да ја следат временската состојба во наредните денови.

Во недела, НАСА организира виртуелни прашања и одговори во 11:30 часот по EDT со астронаутите од „Артемис II“ од нивните карантински простории во „Кенеди“, како и проверка на мисијата во 14 часот со раководството на програмата. За целосен список на претстојните брифинзи и за најнови информации, погледнете го блогот „Артемис“.

Различни настани пред лансирањето, за време на лансирањето и во текот на мисијата „Артемис II“ околу Месечината ќе се пренесуваат онлајн. Агенцијата го планира тест-летот најрано за среда, 1 април, во двочасовен прозорец што се отвора во 18:24 часот по EDT, со дополнителни можности за лансирање до понеделник, 6 април.

„Артемис II“ е првата екипирана мисија на НАСА во рамки на програмата „Артемис“ и ќе полета од Вселенскиот центар „Кенеди“ на агенцијата во Флорида. Таа ќе ги испрати астронаутите на НАСА, Рид Вајзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронаутот на Канадската вселенска агенција Џереми Хансен на патување од околу 10 дена околу Месечината. Меѓу целите на мисијата, агенцијата за првпат ќе ги тестира системите за одржување живот на вселенското летало „Орион“ со луѓе и ќе ги постави темелите за идните екипирани мисии од програмата „Артемис“.

Брифинзите, настаните и 24-часовното покривање на мисијата ќе се пренесуваат на Јутјуб-каналот на агенцијата, а секој настан ќе има свој посебен пренос кога ќе се приближи времето за негов почеток. Дознајте како да ги следите содржините на НАСА преку различни онлајн-платформи, вклучително и социјалните мрежи.

Покривањето на НАСА во реално време ќе продолжи во текот на целата мисија на Јутјуб. Агенцијата, исто така, ќе обезбеди и посебен пренос во живо од погледите од вселенското летало „Орион“, доколку пропусниот опсег го дозволува тоа.

Агенцијата ќе одржува дневни брифинзи за статусот на мисијата од Вселенскиот центар „Џонсон“ на НАСА во Хјустон, почнувајќи од четврток, 2 април, со исклучок на 6 април, поради активностите поврзани со прелетот покрај Месечината.

Екипажот ќе учествува во разговори во живо во текот на мисијата. НАСА ќе ги објавува точните термини за секој од овие настани за директно јавување во блогот „Артемис“ и на страницата на агенцијата за настани поврзани со лансирањето.