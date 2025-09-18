Во тек се најголемите протести и штрајкови во Франција поради кризата за кратење на буџетите

Наставници, возачи на јавен превоз, медицински персонал, фармацевти и вработени во јавниот сектор штрајкуваат во Франција, додека синдикатите прават ретка демонстрација на единство за да извршат притисок врз новиот премиер, Себастијан Лекорну, да ги преиспита буџетските намалувања и да дејствува во однос на платите, пензиите и јавните услуги, пренесува Гардијан.

Се очекува околу 800.000 луѓе да се приклучат на протестите низ целата земја, во она што се очекува да биде еден од најголемите денови на штрајк во последниве години на Франција. Училиштата, железничкиот и воздушниот транспорт беа масовно погодени од тоа што никој не се појави на работа денес. До 80.000 полицајци се распоредени низ цела Франција од раните утрински часови.

До 7 часот наутро, неколку автобуски станици беа блокирани во Париз и северна Франција, како и блокади на средни училишта на истокот од главниот град и Амиен во Сома и Авр во Нормандија. Железничкиот сообраќај е нарушен низ цела Франција.

Вкупно 250 маршеви се планирани низ целата земја, а демонстрациите ги предводеа синдикатите.

Се очекува ова да биде најголемиот ден на демонстрации од 2023 година, кога голем број луѓе излегоа на улиците за да протестираат против употребата на извршните овластувања за зголемувањето на возраста за пензионирање на 64 години од страна на Емануел Макрон без гласање во парламентот.

Лекорну мора да се справи со гневот што се чувствува во Франција, рече Перин Мор од умерениот синдикат CFDT во северниот регион Го де Франс, зборувајќи на локалното јавно радио, Ici. Таа рече дека откако Макрон дојде на власт во 2017 година, „имавме влада која е про-бизнис, со даночни олеснувања и безусловна помош за бизнисите. Она што го бараме е идната влада да биде повеќе про-работници и про-граѓани“.

Денот на демонстрациите доаѓа во време на политичка криза во Франција откако Макрон минатата недела го именуваше својот близок сојузник Лекорну за трет премиер за една година – откако претходните двајца, Франсоа Бајру и Мишел Барние – беа отстранети од парламентот поради горчливи несогласувања околу буџетот.

Лекорну, кој го започнува својот мандат со многу низок рејтинг на популарност за нов премиер, беше министер за одбрана во претходните две отстранети влади и се бори да ги убеди опозициските партии дека носи нешто ново, и покрај тоа што ветуваше „длабок раскин“ со минатата политика.

Лекорну беше назначен откако неговиот центрист претходник, Бајру, го загуби гласањето за доверба на 8 септември поради неговиот непопуларен план за буџетско стеснување од 44 милијарди евра (38 милијарди фунти) и програма за штедење за намалување на јавниот долг на Франција.

Тој изјави дека ќе го отфрли непопуларниот предлог на Бајру за укинување на два државни празника. Но, синдикатите се загрижени дека другите елементи од буџетските намалувања на Бајру, како што е замрзнувањето на поголемиот дел од трошоците за социјална помош, би можеле да се задржат.

Лекорну има само неколку недели да изработи текст за буџетот и да формира уште една малцинска влада. Тој мора да избегне веднаш отфрлање на кој било буџет од страна на опозициските партии, кои би можеле да покренат гласање за недоверба и да го отстранат од функцијата.

Откако Макрон ненадејно распиша предвремени избори во јуни 2024 година, францускиот парламент е поделен меѓу левицата, крајната десница и центарот, без апсолутно мнозинство. Ова резултираше со повторен застој околу буџетот.

Во среда, Лекорну се сретна со опозициските партии додека се консултираше за буџетот пред да назначи нова влада. 39-годишникот потекнувал од традиционалната десница пред да им се придружи на центристите на Макрон, и веројатно ќе ја задржи соработката на новата влада со традиционалната десничарска партија, „Републиканците“, како и ќе го одржи наследството на Макрон за про-бизнис економска политика.

Но, ако Лекорну сака да избегне соборување со гласање за недоверба, тој е под притисок да најде начин да се обрати до Социјалистичката партија, па затоа набљудувачите веруваат дека барем ќе се согласат на пакт за ненапаѓање за да не гласаат веднаш за негово соборување.

Социјалистите се сретнаа со Лекорну во среда и повикаа на „крај на острите буџетски намалувања“, велејќи дека сакаат „фер придонеси од најбогатите“ и повеќе политики што ќе им помогнат на Французите да врзат крај со крај.

Но, левичарската делегација излезе на виделина велејќи дека Лекорну не кажал многу за неговите планови. „Ќе видиме што ќе каже во наредните денови“, им рече на новинарите лидерот на социјалистите, Оливие Фор. Фор рече дека ако Лекорну не е подготвен да слуша, социјалистите би можеле да се приклучат на идно гласање за недоверба за да го отстранат.

Марин Ле Пен од крајнодесничарската партија Национален собир, клучна опозициска сила, излезе од посебен состанок со Лекорну велејќи: „Ако тој продолжи со истата политика, ќе падне“.

Франција е под притисок да го намали буџетскиот дефицит од речиси двојно поголем од горната граница од 3% на ЕУ и долгот еквивалентен на 114% од БДП.

Агенцијата за рејтинг Фич го намали кредитниот рејтинг на Франција минатата недела, поради загриженост за политичка нестабилност.