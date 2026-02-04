Петнаесет мигранти загинаа во Егејското Море кај Грција откако нивниот брод се судри со брод на крајбрежната стража кај островот Хиос, соопшти крајбрежната стража.

Службеник на крајбрежната стража изјави дека забележал брод што превезувал мигранти кон Хиос, кој се наоѓа на неколку милји од брегот на Турција, и им наредил да се вратат назад.

„Шверцерите маневрирале кон бродот на крајбрежната стража предизвикувајќи судир“, изјавил службеникот за Ројтерс.

Крајбрежната стража соопшти дека 25 мигранти биле спасени, но една од нив, жена, подоцна починала. Операцијата за пребарување и спасување е во тек.

Ројтерс не можеше независно да потврди како се случил судирот. Националноста на мигрантите не е јасна.

Двајца службеници на крајбрежната стража се повредени и префрлени во болница, изјавил втор службеник за Ројтерс. Сведоци пријавиле дека на бродот имало околу 30-35 лица, изјавил владин службеник.

Грција, во југоисточниот агол на Европската Унија, долго време е омилена порта кон Европа за мигранти и бегалци од Блискиот Исток, Африка и Азија.

Во 2015-2016 година, Грција беше на првата линија на миграциската криза во Европа и речиси еден милион луѓе дојдоа на нејзините острови, вклучувајќи го и Хиос, од Турција.

Во последниве години, пристигнувањата се намалија, а Грција го заостри својот став кон мигрантите. Од 2019 година, централно-десничарската влада ги засили граничните контроли со огради и морски патроли.

Грција е под лупа за нејзиниот третман на мигрантите и бегалците што се приближуваат по море, вклучително и еден бродолом во 2023 година во кој стотици мигранти загинаа по она што сведоците го рекоа дека е обид на крајбрежната стража да го влече нивниот брод.

Граничната агенција на ЕУ минатата година соопшти дека разгледува 12 случаи на потенцијални кршења на човековите права од страна на Грција, вклучително и некои тврдења дека мигрантите што бараат азил биле вратени од границите на Грција. Грција негира дека ги крши човековите права или дека насилно ги враќа барателите на азил од своите брегови.