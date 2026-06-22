Во продолжение на операцијата „Армагедон“, спроведена како дел од акцијата на Европол за борба против сексуалната експлоатација на деца на интернет под името „Пајтон“, припадници на Министерството за внатрешни работи на Србија, Дирекцијата за технологија, Службата за борба против високотехнолошкиот криминал, во соработка со полициските одделенија во Белград, Нови Сад, Зрењанин, Ниш, Смедерево и Бор, по наредба на Специјалното одделение за борба против високотехнолошкиот криминал на Вишото јавно обвинителство во Белград, уапсија шест лица, поради сомнение дека сториле кривично дело прикажување, набавување и поседување порнографски материјал и експлоатација на малолетно лице за порнографија.

Уапсени се К. Б. (1985), државјанин на Руската Федерација, Д. В. (1963) од Нови Сад, А. М. (1975) од Зрењанин, Д. Р. (1977) од Алексинац, С. Ф. (1994) од Бор и Н. Т. (1979) од Велика Плана.

Се сомнева дека тие подолг временски период преземале, складирале и споделувале содржина создадена преку експлоатација на деца за порнографски цели преку интернет, преку регистрирање лажни профили на социјалните мрежи и апликации, претставувајќи се како девојчиња на возраст од 11 и 12 години, со цел да стапат во контакт со малолетници, од кои барале и добивале фотографии и видеа со сексуална содржина на која се појавуваат оштетените.

Исто така, се сомнева дека Д.В. користел лажна сметка на апликацијата Snapchat, претставувајќи се како девојче, додека Д.Р. е осомничен дека стекнал и споделил материјал создаден преку сексуална експлоатација на деца со други членови како член на група на апликацијата Viber.

Полицијата ги претресе становите и другите простории што ги користеле осомничените и пронајде компјутери и компјутерска опрема, кои, по прегледот, содржеа фотографии и видеа од сексуална експлоатација на деца на возраст од 6 до 14 години.

На осомничените К. Б., Д. В., А. М., Д. Р. и С. Ф. им е одреден притвор до 48 часа, по што ќе бидат приведени во надлежното обвинителство со кривична пријава, додека против Н. Т. е поднесена кривична пријава во редовна постапка.

Министерството за внатрешни работи на Република Србија ќе продолжи да вложува максимални напори за заштита на децата од сите форми на злоупотреба во дигиталната средина, како една од своите приоритетни задачи.

Преку тесна соработка со надлежните институции во земјата и странство, ќе продолжат активностите за брзо откривање, идентификување и апсење на сторителите, со цел интернетот да биде побезбеден за секое дете.