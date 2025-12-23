Винс Зампела, ко-креаторот на серијалот видеоигри „Call of Duty“, почина на 55-годишна возраст. Раководителот на компанијата за видео игри „Respawn Entertainment“ и ко-основач на „Infinity Ward“ загина во сообраќајна несреќа во Калифорнија, пренесува Гардијан.

Зампела го водеше создавањето на најпродаваната серија видео игри „Call of Duty“ во „Infinity Ward“, а во неговите различни студија беше вклучен во неколку многу успешни серии игри, од „Medal of Honor“ до „Titanfall“.

Се вели дека загинал во сообраќајна несреќа со еден автомобил на автопатот „Angeles Crest“, што беше пријавено на патролата на автопатиштата во Калифорнија во 12:45 часот во недела. Возачот на возилото почина на местото на настанот, а еден патник почина подоцна во болница.

Зампела ја започна својата кариера во видео игрите во средината на 1990-тите. Неодамна, тој беше унапреден во раководител на серијата видео игри со воени пукачки игри „Battlefield“ во EA Games – „Battlefield 6“ беше објавен во октомври со критички пофалби. Претходно, во 2010 година, тој ја основа Respawn Entertainment под EA, која ја создаде серијата Titanfall на механички пукачки игри и популарната мултиплеер игра Apex Legends.

Зампела е најпознат по своето време во 2000-тите во Infinity Ward, студио што го основал заедно со Грант Колиер и Џејсон Вест во 2002 година. Таму, тој ја создаде серијата видео игри Call of Duty и некои од нејзините најпознати изданија, вклучувајќи ги Modern Warfare (2007) и Modern Warfare 2 (2009).

Игрите Call of Duty продадоа повеќе од 500 милиони примероци. Во 2010 година, тој беше вмешан со други поранешни вработени во Infinity Ward во тужба против издавачот на серијата, Activision, поради неплатени авторски права.

Во соопштението објавено во понеделник вечерта, EA изјави: „Ова е незамислива загуба и нашите срца се со семејството на Винс, неговите најблиски и сите оние кои беа допрени од неговата работа.

„Влијанието на Винс врз индустријата за видео игри беше длабоко и далекусежно. Пријател, колега, лидер и визионерски креатор, неговата работа помогна во обликувањето на модерната интерактивна забава и инспирираше милиони играчи и развивачи низ целиот свет. Неговото наследство ќе продолжи да го обликува начинот на кој се прават игрите и како играчите се поврзуваат со генерациите што доаѓаат.“