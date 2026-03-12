Денеска во Собранието на Македонија се одржа комеморативна седница по повод годишнината од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во која загинаа 63 млади луѓе.

На коморацијата присуствуваа семејствата на жртвите од катастрофалниот пожар, како и највисокиот државен врв, претседателката Гордана Сиљановска Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и претседателот на Собранието Африм Гаши.

Седницата започна со едноминутно молчење, а на присутните им се обрати претседателот на Собранието, Гаши. Тој рече дека трагичната ноќ на 16 март 2025 година остави длабоки рани во совеста на целото општество.

„Оваа трагедија е и момент за размислување за сите нас и дека сеќавањето на изгубените животи треба да служи како повик за поголема одговорност, правда и совест во секоја институција и при секое донесување одлуки. Благодарни сме на сите оние кои во најтешките денови покажаа хуманост и солидарност: лекарите, медицинските сестри, пожарникарите, полицијата, волонтерите, Црвениот крст и граѓаните кои се мобилизираа за да помогнат“, рече Гаши и им се заблагодари и на пријателските држави кои ги отворија вратите и понудија помош за нашите повредени.

Тој нагласи дека нема зборови или гестови кои би можле да ја ублажат болката, како и дека болката на семејствата на жртвите е и болка на сите нас. Им се обрати и на институциите од кои побара да се утврди одговорноста на сите кои дозволија да се загубат толку млади животи.

„Правдата не треба да биде ниту пребрза ниту задоцнета. Само вистината и правдата можат да донесат барем мал спокој за семејствата и за општеството“, нагласи Гаши.

Премиерот Мицкоски денеска напиша дека беше дел од комеморативната седница во Собранието во чест на 63-те жртви од трагичниот пожар во Кочани.