Во Собранието денеска се одржува надзорна расправа на тема „Нефункционална и недоследна примена на одредбите од Законот за употребата на македонскиот јазик“.

Расправата отвори спротивставени ставови меѓу власта и опозицијата околу тоа како се спроведува законот кој беше донесен со широк парламентарен консензус на почетокот на 2024 година.

Министерот за култура и туризам во заминување, Зоран Љутков, рече дека спроведувањето на законот е обврска на сите институции и дека неговата примена не смее да биде предмет на дневнополитички препукувања.

Тој посочи дека во моментот кога ја презел функцијата министер не бил воспоставен Инспекторатот за употреба на македонскиот стандарден јазик и дека не постоеле услови за негово целосно функционирање.

„Недоследната и нефункционална примена на Законот не започнала со оваа Влада, туку е резултат на долгогодишно отсуство на системски пристап и институционална инерција“, рече Љутков.

Според него, во меѓувреме е формиран Совет за македонски јазик, започната е подготовка на Национална стратегија и воспоставен е Инспекторат за македонски јазик со вработени инспектори во обука.

Љутков информираше и дека Владата ги задолжила институциите за доследно ангажирање лектори, а во моментов функционираат 12 лекторати во 11 земји.

„Нашата обврска е македонскиот јазик да добие институционална заштита што функционира, а не декларативна“, порача министерот.

Од друга страна, пратеничката на СДСМ и поранешна министерка за култура, Бисера Костадиновска-Стојчевска, оцени дека законот веќе две години не се спроведува и дека институциите не презеле суштински чекори за негова примена.

Таа рече дека иницијативата за расправата била поднесена уште на 23 март, но поради одложувања се одржува дури денес.

Костадиновска-Стојчевска посочи дека клучните одредби од законот остануваат „само на хартија“, а дека Инспекторатот за јазик допрва се зајакнува кадровски и оперативно.

Таа додаде дека СДСМ поканила претставници од институциите, академијата и медиумите за да се утврдат причините за застојот и одговорноста за неспроведувањето на законот.

Двете страни се согласуваат дека законот е донесен со политички консензус, но останува разликата во оценките околу причините за неговата досегашна нефункционална примена и динамиката на спроведувањето.