Викендов низ светот се одржаа пропалестински протести, а денеска и во Скопје имаше протест за поддршка на палестинскиот народ. Социјалниот центар „Дуња“ и „Гласни идеи“ на плоштадот Македонија го организираа протестот во знак за солидарност со палестинскиот народ и нивниот отпор. Левичарскиот протест помина во апел за да сопре окупацијата на Газа и нејзиното бомбардирање од страна на Израел, како да запре присилното иселување на Палестинците.

Својот револт денеска во исто време и на идентично место во Скопје го искажаа и муслимански верници, кои организираа марш од плоштадот Македонија кон Музејот на холокаустот. Тие скандираа „Алаху Акбар“ и држеа транспаренти и банери со натписи „Ал Акса секогаш ќе ни значи“, „Стоп за крвопролевањето во Палестина“, „Против присилно иселување“ и „Израел, целиот свет гледа“.

Во меѓувреме, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху преку Твитер денеска им се заблагодари на земјите кои го поддржаа Израел во последните судири со Палестинците. Меѓу балканските земји, се најде и знамето на Северна Македонија.

🇺🇸🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇦🇧🇷🇧🇬🇨🇦🇨🇴🇨🇾🇨🇿🇬🇪🇩🇪🇬🇹🇭🇳🇭🇺🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇲🇰🇵🇾🇸🇮🇺🇦🇺🇾

Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021