Во сабота во Штип меморијален концерт за музичарот Филип Стевановски, кој загина во Кочани

Во сабота во народниот театар во Штип ќе се одржи меморијален концерт посветен на прерано загинатиот музичар Филип Стевановски чиј живот згасна во пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани. На концертот ќе настапат квартетот тромбони „Макбрас“, тромбонски ансамбл составен од 12 тромбонисти, меѓу кои и легендарниот македонски тромбонист Кирил Рибарски во чија класа Филип дипломираше на факултетот „Гоце Делчев“ во Штип како и реномираниот професор во пензија, професор Ташко Тодоров во чија класа Филип го заврши средното музичко образование, информираат организаторите Макбрас Асоцијација и Скопскиот Брас Фестивал.

Покрај нив, на овој концерт како дел од ансамблот ќе настапат Владан Дробицки, Бранко Илиевски, Филип Богоевски Никола Ристевски, Виктор Богоевски, Никола Стојановски, Алек Ѓорѓиев, Лука Костовски на тромбон и Александар Ниниќ и Виктор Грижев на туба.

„Идеата за овој концерт е истиот да стане традиција, во чест на Филип како еден од најсестраните млади музичари и тромбонисти во Македонија. Филип беше музичар кој подеднакво виртуозно музицираше на пијаното и тромбонот, а позади себе има оставено бројни видео и аудио записи на авторски изведби и композиции,“ велат организаторите.