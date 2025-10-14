вто, 14 октомври, 2025

Во сабота во Штип меморијален концерт за музичарот Филип Стевановски, кој загина во Кочани

На програмата ќе бидат изведени познати џез композиции, како и пет авторски композиции на Филип Стевановски

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Скопски Брас Фестивал

Во сабота во народниот театар во Штип ќе се одржи меморијален концерт посветен на прерано загинатиот музичар Филип Стевановски чиј живот згасна во пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани. На концертот ќе настапат квартетот тромбони „Макбрас“, тромбонски ансамбл составен од 12 тромбонисти, меѓу кои и легендарниот македонски тромбонист Кирил Рибарски во чија класа Филип дипломираше на факултетот „Гоце Делчев“ во Штип како и реномираниот професор во пензија, професор Ташко Тодоров во чија класа Филип го заврши средното музичко образование, информираат организаторите Макбрас Асоцијација и Скопскиот Брас Фестивал.

Покрај нив, на овој концерт како дел од ансамблот ќе настапат Владан Дробицки, Бранко Илиевски, Филип Богоевски Никола Ристевски, Виктор Богоевски, Никола Стојановски, Алек Ѓорѓиев, Лука Костовски на тромбон и Александар Ниниќ и Виктор Грижев на туба.

„Идеата за овој концерт е истиот да стане традиција, во чест на Филип како еден од најсестраните млади музичари и тромбонисти во Македонија. Филип беше музичар кој подеднакво виртуозно музицираше на пијаното и тромбонот, а позади себе има оставено бројни видео и аудио записи на авторски изведби и композиции,“ велат организаторите.

На програмата ќе бидат изведени познати џез композиции, како и пет авторски композиции на Филип Стевановски, аранжирани специјално за овој концерт од Владимир Ботев.
Влезот е слободен, а концертот е од хуманитарен карактер и ќе бидат оставени кутии за донации за семејствата на настраданите од пожарот во Кочани.

