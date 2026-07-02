Руските сили утрово го нападнаа украинскиот главен град Киев, убивајќи најмалку 10 лица и ранувајќи повеќе од 50, додека беспилотни летала и ракети погодија станбени згради, што Русија го нарече одмазда за неодамнешните напади врз нејзината цивилна инфраструктура. Украинскиот претседател Володимир Зеленски претходно предупреди за можен напад преку ноќ и рече дека ја скратува својата посета на Даблин за почетокот на шестмесечниот мандат на Ирска во ротирачкото претседателство со ЕУ.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, пишувајќи на Телеграм, рече дека 10 лица се убиени, додека штетата вклучува шест ката од станбена зграда која делумно се урнала по директен удар од руски проектил.

Видео снимките од Ројтерс покажаа служби за итни случаи како работат низ урнатините на она што некогаш била деветкатна зграда. Тимур Ткаченко, шеф на воената администрација на главниот град, рече дека 56 лица, вклучувајќи две деца, се повредени, а триесетина локации низ градот се оштетени во нападите.

„Непријателот повторно намерно ги таргетираше станбените населби и уби цивили. Претрпевме голема штета и значителен број жртви, вклучувајќи деца“, напиша тој на Телеграм.

Во претходна објава, Кличко рече дека меѓу повредените има болничари и возачи во станица за брза помош, и дека некои луѓе сè уште се заробени во оштетените станбени згради.

Сликите објавени на интернет покажаа пожар што гори надвор од контрола на врвот од зграда на централниот булевар Шевченко, додека на други места во градот, прозорците се скршија, а автомобилите беа уништени.

Во Киев се слушнаа повеќе експлозии, изјави сведок на Ројтерс, а властите во регионот околу главниот град одделно на Телеграм изјавија дека има и жртви таму.

Луѓето се собраа во подземните станици носејќи деца, лични работи, шатори и домашни миленици, бидејќи беа издадени предупредувања за воздушен напад за поголемиот дел од територијата на Украина преку ноќ, во најлошиот напад на Русија врз земјата од средината на јуни.

„Не одложувајте ги одлуките за воздушна одбрана за Украина! Ова е нашето главно барање до нашите партнери откако Киев претрпе ноќ на ужас“, рече украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха на X за време на посетата на Јапонија, сојузник на Украина.

Соседна Полска, членка на НАТО и Европската Унија, денеска накратко крена борбени авиони како превентивна мерка пред да ги повлече и да каже дека не е регистрирано нарушување на воздушниот простор. Финска, исто така, накратко издаде привремена зона за ограничување на авијацијата во источниот Фински Залив пред да ја укине подоцна, соопштија нејзините одбранбени сили на X.

Руското Министерство за одбрана, во објава на Телеграм, соопшти дека нејзиниот масовен напад со употреба на оружје и беспилотни летала со долг дострел и висока прецизност, лансирани од воздух, копно и море, ги погодил воените и енергетските објекти, како и аеродромите во Киев и други локации.

Министерството соопшти дека тоа е одмазда за нападите на Украина врз руската цивилна инфраструктура, без да прецизира. Русија собори 327 беспилотни летала преку ноќ, соопшти министерството. Оваа бројка ги вклучува и беспилотните летала соборени над деловите од Украина окупирани од Русија.