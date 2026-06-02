Руските воздушни напади врз големи украински градови, вклучувајќи ги Киев, Днипро и Харков, убија најмалку 11 лица, повредија десетици и оставија многумина затрупани под урнатини, пренесува „Гардијан“.

Според украинските воздухопловни сили, Русија лансирала 73 ракети и 656 дронови кон Украина, при што главни цели биле Киев, централниот град Днипро и источните градови Полтава, Харков и Запорожје. Украинската противвоздушна одбрана уништила или неутрализирала 40 ракети и 602 дронови.

Триесет балистички ракети, три крстосувачки ракети и 33 дронови погодиле цели на најмалку 38 локации низ земјата. Остатоци од соборени дронови паднале на 15 локации, соопштија воздухопловните сили.

Во Киев, најмалку четири лица загинале, а 63 биле повредени, меѓу кои и три деца, соопшти Државната служба за вонредни состојби на Украина.

Во Днипро, најмалку шест лица биле убиени, а 36 повредени, вклучувајќи и спасувач кој загинал во втор напад додека службите за итна помош пристигнувале на местото на првиот напад.

Регионалниот гувернер, Олександар Ханжа објавил фотографии на социјалните мрежи на кои се гледаат тешко оштетени станбени згради, изгорени возила и уништено детско игралиште.

Во Харков, најмалку 14 лица биле повредени, а оштетени биле станбени куќи, гаражи и автомобили.