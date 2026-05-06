Руските напади убија повеќе од 20 луѓе низ Украина, пред ривалските еднострани примирја предложени одделно од Москва и Киев.

Властите во Запорожје соопштија дека 12 лица се убиени во руски воздушен напад, кој претседателот Володимир Зеленски го опиша како циничен терористички напад. Тој рече дека пет лица се убиени во Краматорск и четири во Днепар. Во Русија, властите во Чувашката Република соопштија дека две лица се убиени, а 32 се повредени во напад со беспилотно летало.

Во понеделникот, Русија и Украина прогласија еднострани примирја пред комеморациите што ги организира Русија за одбележување на победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија во сабота. Русија соопшти дека ќе одржи примирје на 8 и 9 мај и се закани со масовен ракетен напад врз центарот на Киев доколку Украина го прекрши примирјето.

Но, Киев објави дека ќе почитува прекин на огнот на неопределено време од ноќеска на полноќ и дека Украина ќе дејствува симетрично од тој момент па натаму. Двете примирја се чини дека се еднострани – што значи дека двете страни не се согласиле за нивните услови, времетраење или мониторинг.

Началникот на кабинетот на Зеленски, Кирил Буданов, рече дека ако примирјето објавено од украинскиот претседател биде реципрочно, „ние ќе продолжиме да го почитуваме. Следниот потег е на Русија“.

Зеленски ја повика Русија да го положи оружјето и да премине на вистинска дипломатија.

„Тоа е краен цинизам да се бара молчење за да се одржат пропагандни прослави и да се лансираат вакви напади со ракети и беспилотни летала секој ден однапред“, додаде тој.

Поранешното, неопределено примирје на Украина е веројатно начин Зеленски да покаже дека неговата земја е подготвена да започне веднаш и трајно примирје и дека секое негово кршење ќе биде припишано на Русија.

„Веруваме дека човечкиот живот е од неспоредливо поголема вредност од прославата на која било годишнина“, напиша тој на Телеграм.

Пред полноќно примирје денеска Украина, исто така, започна серија воздушни напади врз Русија, погодувајќи индустриска зона во Кириши во регионот Ленинград и фабрика што произведува воени компоненти во Чебоксари, во Република Чуваш.

Зеленски рече дека крстосувачки ракети „Фламинго“ од домашно производство биле употребени за да се погоди фабриката во Чебоксари, оддалечена околу 1.500 км од линијата на фронтот. Непотврдено ноќно видео покажало брзо движечки објект и голема експлозија.

Руското министерство за одбрана подоцна потврди дека соборило шест украински „Фламинга“, како и 601 беспилотни летала.

Во вторник наутро, неколку аеродроми низ Русија беа привремено затворени. Подоцна, градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, објави дека голем број беспилотни летала се соборени во близина на главниот град.