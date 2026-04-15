Поради скината цевка во сегмент од котел, ТЕ Битола 3 е исклучен од електроенергетската мрежа.

Од АД ЕСМ информираа дека термоблокот Битола 3 бил исклучен вчера во 18 часот, и преземени се активности за вклучување на термоблокот Битола 1, што се очекува да биде синхронизиран на мрежа во текот на денов.

Поради поволната хидролошка состојба и намалениот конзум, РЕК Битола и во изминатиот период работеше со еден блок, а истиот режим на работа ќе продолжи и во претстојниот период, потврдија од комбинатот.