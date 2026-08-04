Уапсена е 41-годишна жителка на Кратово за која се водат постапки за узурпација на локалитетот „Куклица“, за која Основното јавно обвинителство Куманово до надлежниот суд поднесе предлог и за определување притвор.

Според информациите од МВР, полиицијата ја уапсила С.Д.(41) од Кратово на 2 Август во 19:30 часот, постапувајќи по претходна пријава дека истиот ден околу 18 часот во локалитетот „Куклица“, физички нападнала повеќе лица, кои биле посетители на локалитетот.

Како што информираат од ОЈО, осомничената подолг период, и покрај сите досега преземени мерки, продолжува да го узурпира локалитетот „Куклица“, кој со указ е прогласен за споменик на природата, да им наплаќа влезници на посетителите без правен основ, да се расправа со нив и да им се заканува, со што постојано го нарушува јавниот ред и мир. При последниот инцидент осомничената спречувала и службено лице во вршење службено дејствие, односно физички ги нападнала и спречила полициските службеници кои се обиделе да ја легитимираат и приведат.

„Јавниот обвинител го имаше предвид и фактот дека против ова лице веќе е во тек постапка за продолжено кривично дело узурпација на локалитетот „Куклица“, во која и се изречени мерки на претпазливост, вклучувајќи и забрана да ја посетува локацијата, меѓутоа таа одбегнува да го прими и почитува решението.

Исто така, осомничената заедно со нејзиниот сопруг и претходно учествувала во дејствија на спречување службено лице во вршење службено дејствие кон пазарни инспектори“, стои во соопштението од ОЈО.

Посочуваат дека бидејќи постои можност за бегство, но и на јасна тенденција осомничената да продолжи да врши кривични дела, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор.