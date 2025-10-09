чет, 9 октомври, 2025

Во Приштина уапсен аналитичарот Фатмир Шехоли под сомнение за шпионажа

Специјалното обвинителство во Приштина објави дека Фатмир Шехоли е уапсен по  повеќемесечна истрага и дека му е одреден притвор од 48 часа

Сања Наумовска

Полицијата, во соработка со разузнавачката служба и обвинителството, го уапси Фатмир Шехоли, политички аналитичар и директор на Приштинскиот институт за афирмација на меѓуетничките односи, под сомнение за вмешаност во шпионажа, објави министерот за внатрешни работи со технички мандат во Приштина, Ѓељаљ Свеќља.
Специјалното обвинителство во Приштина објави дека Фатмир Шехоли е уапсен по  повеќемесечна истрага и дека му е одреден притвор од 48 часа.
Во тек е и претрес на живеалиштето на осомничениот за обезбедување други материјални докази, додаде Обвинителството.

„Специјалното обвинителство на Косово, во соработка и координација со косовската полиција, ги презема сите потребни истражни дејствија, во согласност со Законот за кривична постапка и важечките закони, за кои јавноста ќе биде навремено информирана“, се вели во соопштението на Обвинителството.

Ѓељаљ Свеќља претходно напиша на Фејсбук дека очекува институционален третман со голема сериозност на овој случај, кој претставува едно од најсериозните дела против безбедноста и уставниот поредок на Косово. Свеќља, исто така, тврди дека таквите поединци кои имале неограничен медиумски простор соработувале со актери кои работат и дејствуваат секојдневно за да го поткопаат Косово и неговиот напредок, додавајќи дека се посветени на заштита од сите кои не се двоумат да преземат ризици за каква било корист.

„Времето на српските шпиони на Косово заврши. Секој што работи за Србија против Косово ќе биде гонет без никаков незапирлив компромис“, рече Свеќља.

Фатмир Шехоли е политички аналитичар и директор на Институтот за афирмација на меѓуетничките односи во Приштина.

