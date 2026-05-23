„Србијавоз а.д.“ ги информира корисниците на услугите дека на 23 мај 2026 година во 04:15 часот, „Србијавоз а.д.“ ги суспендираше сите железнички услуги на железничката мрежа на Република Србија до понатамошно известување“, објави веб-страницата на компанијата. Србијавоз не објасни зошто возовите се суспендирани.

Имено, студентите кои ги блокираат факултетите на Универзитетот во Белград денес организираат голем протест на Славија под слоганот „Ти и јас, Славија, затоа што студентите победуваат“, кој ќе трае од 18 до 20 часот.

Собирот е закажан од 13 до 16 часот. на Земјоделскиот факултет во Земун, и од 14 до 17 часот на Правниот факултет, во Автокоманда и Трг Република.

Меѓународен воз од Бар до Белград беше запрен во Пожега рано утрово. Србијавоз објави на својата веб-страница дека за патниците е организиран автобуски превоз од Пожега до Белград.

Студентите кои ги блокираат факултетите на Универзитетот во Белград најавија голем митинг во Славија за денес. Протестот е закажан за 18 часот, а пред митингот, граѓаните ќе се соберат на четири локации, од каде што ќе се упатат кон Славија.