Компанијата Мајкрософт објавија дека прават големи промени во својот бизнис за видео игри на „Xbox“ со затворање на неколку студија за игри и намалувајќи ја работната сила на „Xbox“ за 20 проценти. Компанијата соопшти дека сега ќе отпушти 1.600 вработени во „Xbox“.

Првичните отпуштања на „Xbox“ се дел од 3200 намалувања на работни места што „Мајкрософт“ ги објави во понеделник, вкупно што претставува околу 2 проценти од работната сила на компанијата. Ова е последното отпуштање на вработени на „Мајкрософт“ додека вложува десетици милијарди долари во инфраструктурата за градење вештачка интелигенција.

Извршните директори на „Мајкрософт“ признаа дека компанијата погрешно ги протолкувала економските предизвици со кои се соочува индустријата за видео игри.

„Нашите тимови на платформи се 40 проценти поголеми отколку што беа на почетокот на оваа генерација, дури и кога нашата база на играчи и времето за играње се намалија“, напиша Аша Шарма, извршен директор на „Xbox“, во писмо до вработените. „Додека го ресетираме „Xbox“, ќе поедноставиме.“

Иако Xbox е одговорен за околу 6 проценти од приходите на Мајкрософт , брендот е една од најголемите и највлијателните сили во индустријата за видео игри откако влезе во војните со конзолите со Nintendo и Sony во 2001 година.

За време на пандемијата на Ковид-19, видео игрите станаа клучен потрошувачки бизнис за Мајкрософт . Но, оттогаш, огромен приоритет на компанијата е инвестирањето во вештачка интелигенција, додека продажбата на одделот за видео игри опадна.

Аналитичарите изјавија дека компанијата претерала со трошењето на средства за аквизиции на игри, не успеала да ги задоволи потребите на потрошувачите и направила низа стратешки грешки. „Мајкрософт“ се соочува и со проблем што неодамна го натера „Епл“ да ги зголеми цените: Бумот на вештачката интелигенција нагло ги зголеми трошоците за мемориски чипови што се користат во неговите уреди.

Шарма се приклучи на „Xbox“ пред пет месеци со план за оживување на бизнисот со видео игри на „Мајкрософт“. Во своето писмо до вработените, таа постави амбициозна цел да го удвои досегот на „Xbox“ на милијарда дневни корисници.

„Историјата е полна со компании кои ја мешаат долговечноста со неизбежност“, напиша Шарма. „Ние нема да бидеме една од нив.“

Наместо да затвори голем број критички признати студиски брендови што ги поседува, „Xbox“ планира да обезбеди начини за некои студија да преживеат надвор од компанијата, потенцијално поштедувајќи околу 350 вработени од отпуштања.

„Double Fine“, кој ја создаде серијата „Psychonauts“, комична авантура на психички шпиони, и „Compulsion Games“ ќе станат независни компании под нивното постоечко управување, задржувајќи ги франшизите што ги развиле под „Мајкрософт“, според раководителите на „Xbox“. Undead Labs и Ninja Theory ќе бидат продадени на неоткриени купувачи. Петтиот развивач, Arkane Studios, почнува да истражува други опции.

Ќе има намалувања во преостанатите студија на Xbox, вклучувајќи ги Activision Blizzard и ZeniMax Media, како и низ платформските тимови на брендот.

Промените во студијата претставуваат остра промена за Xbox, кој потроши милијарди за купување развивачи. Во 2023 година, Мајкрософт ја заврши најголемата аквизиција во историјата на игрите со купувањето на Activision Blizzard за 69 милијарди долари, хитмејкерот зад игри како Call of Duty и Candy Crush. Microsoft направи и други аквизиции, вклучително и трошење 7,5 милијарди долари за купување на ZeniMax Media, која објавува серии како Fallout и The Elder Scrolls.

Надежта, во тоа време, беше дека проширениот каталог на наслови ќе доведе до поголема продажба на конзоли и софтвер. Но, Xbox Series X|S, конзола објавена во 2020 година, беше комерцијално разочарување. Во една типична година, г-ѓа Шарма рече во нејзиниот е-мејл до вработените, Xbox губел 64 центи за секој долар што го инвестирал во студијата за игри.

Сатја Надела, извршен директор на Мајкрософт, неодамна ги дискутираше предизвиците со кои се соочува бизнисот со видео игри на компанијата во „Hard Fork“, технолошкиот подкаст на The New York Times.

„Мораме да го претвориме ова во одржлив бизнис што испорачува она што е фундаментално еден од најдобрите извори на забава“, речеНадела. Гејмерите на Xbox што ја емитуваат својата игра на YouTube заработија повеќе пари од игрите отколку Мајкрософт, додаде тој.

Мајкрософт е меѓу голем број големи технолошки компании што отпуштаат работни места додека ги префрлаат парите кон проекти за вештачка интелигенција. Во април, компанијата им кажа на инвеститорите дека очекува да потроши околу 190 милијарди долари за капитални расходи за центри за податоци и друга инфраструктура оваа календарска година, што е повеќе од 60 проценти повеќе од 2025 година. Но, работната сила на компанијата, рече компанијата, веројатно ќе се намали.