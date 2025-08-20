сре, 20 август, 2025

Во Нови Сад блокирана зградата на судот, се бара укинување на притворот на уапсените на протестите

Блокадата веќе втор ден почнува во шест часот наутро и трае до крајот на работното време

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Протести во Нови Сад по избирање на нов градоначалник, Принтскрин: ТВ Н1

Граѓаните на Нови Сад и денеска продолжуваат да ја блокираат зградата на судот и да бараат укинување на притворот за сите успсени од простестите. Блокадата веќе втор ден почнува во шест часот наутро и трае до крајот на работното време.

Студентите во блокада од Универзитетот во Нови Сад изјавија дека за одлучуваат за овој чекор за да издејствуваат, укинување на притворот за, како што велат, сите политички затвореници. Како што јавува Нова, тие од утрово ги блокираат сите влезови во судската зграда, а полициската единица за интервенции е сместена во дворот на зградата во близина на официјалниот влез, кој е затворен.

За време на вчерашната блокада на оваа зграда беа приведени покраинскиот претставник на Движењето на слободни граѓани Радивоје Јововиќ и активистката Исидора Челекетиќ. Тие се осомничени за наводно попречување на службено лице во вршење на службена должност и ќе бидат приведени до 48 часа.

ПОВРЗАНО

Балкан

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Академскиот пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за...
Повеќе
Балкан

Српскиот Академски Пленум покрена петиција за предвремени избори во Србија – Секој потпис значи чекор кон исполнување на барањата

Академскиот пленум, МАНУ, ПРОАКТИВ на Универзитетот во Приштина со привремено седиште во Косовска Митровица, Слободните универзитети во Ниш, Крагуевац и Нови Пазар, со поддршка...
Повеќе

Најнови

Македонија

Државата ги доби арбитражните спорови за „Казандол“, „Саса“ и „ГАМА“

Државата го доби арбитражниот спор со дел од инвеститорите од рудникот „Казандол“ во Валандово и на тој начин заштеди 115 милиони евра кои ќе требаше да се исплатат како потенцијална отштета....
Повеќе
Балкан

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Академскиот пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за заплашување и репресија врз студентите и граѓаните. Во...
Повеќе
Подглавна секција

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Во сообраќајна несреќа во западен Авганистан загинаа 79 лица, вклучително и 17 деца, кои биле во автобус што превезувал Авганистанци депортирани од Иран, пренесува „Би-Би-Си“. Автобусот, на пат кон Кабул, се запалил...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против вработен во ЈП „Национални шуми“, го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Струга поднесе кривична пријава против С.П.(58) од Охрид, со престој во општина Вевчани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „злоупотреба на службена положба...
Повеќе

Државата ги доби арбитражните спорови за „Казандол“, „Саса“ и „ГАМА“

Државата го доби арбитражниот спор со дел од инвеститорите од рудникот „Казандол“ во Валандово и на тој начин заштеди 115 милиони евра кои ќе требаше да се исплатат како...

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Кривична пријава против вработен во ЈП „Национални шуми“, го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари

Пукната водоводна цевка направи езеро во дворот на ОХИС, жителите стравуваат дека ќе ја поплави депонијата со линдан

Близу Добропиља нападите со дронови продолжуваат и нема знаци дека борбите стивнуваат

Царинските службеници на граничниот премин Богородица спречиле обид за криумчарење на 4.577 парчиња небезбедни лекови

Машинско залевање на пукнатините на коловозните површини на градските сообраќајници

Сем Алтман признава дека лансирањето на GPT-5 било тотално промашување и дека компанијата ќе потроши трилиони долари на дата-центри

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Државата ги доби арбитражните спорови за „Казандол“, „Саса“ и „ГАМА“

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа