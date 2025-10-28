вто, 28 октомври, 2025

Во нови американски напади се убиени 14 нарко трговци, Мексико го предводи спасувањето на преживеан

Во објава на Икс, Пит Хегсет рече дека мексиканските власти ја презеле операцијата за пребарување и спасување за единствениот преживеан од трите напади, кои се случија во понеделник

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: David von Diemar on Unsplash

Американски напади врз осомничени бродови за трговија со дрога во источниот Пацифик убија 14 наводни трговци и оставија за сега потврдено само еден преживеан, изјави американскиот министер за одбрана Пит Хегсет, пренесува Ројтерс.

Во објава на Икс, Пит Хегсет рече дека мексиканските власти ја презеле операцијата за пребарување и спасување за единствениот преживеан од трите напади, кои се случија во понеделник. „Четирите бродови беа познати на нашиот разузнавачки апарат, дека транзитираат по познати рути за трговија со наркотици и носат наркотици“, рече Хегсет, без да даде никакви докази.

Но, Хегсет објави видео од приближно 30 секунди, на кое се чини дека се прикажани два брода блиску еден до друг во водата пред да експлодираат. Друг дел од видеото покажува брод како се движи во водата, кој потоа експлодира.

Нападите во Пацификот се случуваат во услови на зголемување на американската војска во Карибите, што вклучува уништувачи со водени ракети, борбени авиони Ф-35, нуклеарна подморница и илјадници војници. Администрацијата нареди ударната група на носачите на авиони „Форд“ да го посети регионот и се очекува да стигне до Карибите во наредните недели.

