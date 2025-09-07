Во нов руски напад, запален објектот на украинската влада, загинаа три лица меѓу кои и едно бебе

Најголемиот ноќен воздушен напад на Русија од почетокот на војната го запали главниот објект на украинската влада во Киев и остави три лица мртви, вклучувајќи и едно бебе, соопштија украинските власти, а пренесува „Гардијан“.

Русија ја нападнала украинската престолнина со дронови и ракети, повредувајќи 18 лица и предизвикувајќи пожари во голем број згради.

Како што пренесува медиумот, бил забележан чад што се издигнува од покривот на зградата на кабинетот на министрите во Киев, иако првично не било јасно дали чадот е резултат на урнатини или на директен погодок, што би означило ескалација во руската воздушна кампања.

Русија досега избегнуваше да ги таргетира владините згради во центарот на градот. Зградата е дом на украинскиот кабинет, каде се наоѓаат канцелариите на министрите.