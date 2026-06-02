Во руски напад со ракети и беспилотни летала загинаа најмалку 13 лица низ цела Украина, девет во Днепар и четири во главниот град Киев, што е еден од најголемите напади на Москва во последните месеци, пренесува Би-Би-Си.

Десетици беа повредени, меѓу кои и неколку деца, откако ноќните воздушни напади погодија станбени блокови, а екипите за итни случаи брзаа да пронајдат луѓе за кои се стравува дека се заробени под урнатините во Киев.

Предупредувања за воздушен напад беа издадени низ поголемиот дел од Украина во раните утрински часови во вторник.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека нападите биле одговор на претходните украински напади, наведувајќи во соопштение дека „целите на нападот“ се постигнати.

Москва минатата недела предупреди дека ќе започне „систематски напади“ откако го обвини Киев за смртоносен напад врз студентски дом во окупираниот дел од источна Украина.

Киев соопшти дека погодил руска воена единица

Украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди дека е можен „масовен напад“ во своето вечерно видео обраќање во понеделник и ги повика жителите да обрнат посебно внимание на предупредувањата за воздушен напад.

Во вторник наутро, Зеленски рече дека Русија лансирала 656 ударни дронови и 73 ракети од различни видови – балистички, крстосувачки и противбродски – во ноќниот напад.

„Итно ни е потребна помош од Соединетите Американски Држави за снабдување со ракети за системите „Патриот“, рече украинскиот претседател, осврнувајќи се на опремата за пресретнување што се користи за пресретнување на руските ракети.

Ракетите „Патриот“ се во недостиг, што е влошено од војната на САД и Израел против Иран.

Откако дојде на власт минатата година, Трамп, исто така, ги запре директните испораки за Украина, па европските сојузници на Киев ги купуваат од САД пред да ги испратат во Украина.