Силните ветрови продолжија да ги поттикнуваат шумските пожари во јужен Крит и на североисточниот егејски остров Лезбос во четврток наутро, додека пожарникарите се бореа да ги локализираат пожарите, а властите ги држеа евакуациите и службите за итни случаи во висока готовност, пренесува Грчкиот Екатемерини.

Најголемиот пожар гореше во близина на селата Крија Вриси, Орне и крајбрежното одморалиште Агиа Галини во регионалната единица Ретимно на Крит. Распоредени беа противпожарни авиони, копнени екипи, волонтери и општински цистерни за вода бидејќи силните ветрови ги комплицираа напорите за локализирање.

Двајца пожарникари загинаа во областа во среда откако беа заробени во нивното возило од огромни пламени.

Властите ја евакуираа Агиа Галини во среда вечерта откако беше издадено предупредување за итни случаи преку грчкиот систем за предупредување 112. Евакуацијата ги вклучуваше странските туристи кои престојуваа во крајбрежното одморалиште. Седум амбулантни возила останаа во готовност, додека Здружението на хотелиери во Ретимно собираше достапен сместувачки капацитет за сместување на евакуираните доколку е потребно.

Крит остана под предупредување за ризик од пожар од категорија 4 „многу висок“ во четврток. Налетите на ветер достигнаа до 125 километри на час во јужен Ретимно, според Костас Лагувардос, директор за истражување во Националната опсерваторија во Атина, кој рече дека се очекува силни ветрови да продолжат во текот на целиот ден. Метеоролозите предупредија дека северните ветрови би можеле да достигнат 8 степени, а локално 9 степени низ делови од Егејот.

Друг шумски пожар продолжи да гори во близина на Пломари на Лезбос, каде што пожарникарите беа поддржани од воздушни средства и општински екипи. Полицијата и единиците на крајбрежната стража останаа во состојба на готовност бидејќи островот се соочи и со ризик од пожар од категорија 4, при што силните ветрови ја зголемија опасноста од разгорување.

Чадот од пожарите на Крит, во комбинација со чадот што се креваше од пожарите во близина на Дарданелите во северозападна Турција, се прошири до областа на Атина, според атмосферското моделирање од AtmoHUB. Службата соопшти дека чадот над Атика се движел на поголеми надморски височини и не се очекува значително да влијае на квалитетот на воздухот на ниво на земја.