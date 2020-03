Според најновите податоци во светот со корона вирус заразени се над 700.000 лица. Младите луѓе можат да бидат изложени на ризик од коронавирусот многу повеќе отколку што првично се очекуваше. Само неколку дена откако докторката Тереза ​​Тем предупреди дека никој не е имун на Ковид-19 во Канада, владата потврди дека околу 33% од потврдените случаи на Канада се лица под 40 години.

На 28 март канадската влада објави епидемиолошко резиме на случаи на Ковид-19 во Канада, во кое се дадени детални информации за лицата на кои им е дијагностицирана оваа болест. Податоците, кои споделуваат информации за случаи, симптоми, демографија и изложеност, сугерираат дека можеби младите луѓе се изложени на поголем ризик отколку што се очекуваше првично кога почна да се шири болеста.

Според резимето на канадската влада, 33 проценти од оние кои се дијагностицирани со коронавирус во Канада се помлади од 40 години, 29 проценти се во возрасна група од 20-39 години. Додека само 4% од случаите се помлади од 19 години.

„Сериозноста на оваа болест не може да биде преценета. Помладите луѓе не се имуни“ изјави докторката Тереза Тем.

Таа на Твитер напиша дека околу 12% од сите хоспитализирани лица со Ковид-19 се помлади од 40 години.

„Оваа статистика е важна затоа што покажува дека и помладите возрасни групи исто така може да се заразат со оваа болест која што бара сериозна хоспитализација“ – пишува таа на својот Твитер профил.

2/2 This statistic is important because it shows that younger age groups are also experiencing illness severe enough to require hospitalisation. #COVID19 #SlowTheSpread #Everybody #PlanktheCurve

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) March 29, 2020